Es hora de pensar en la recuperación

La evidente mejora de los datos de la pandemia de coronavirus y las buenas expectativas en la campaña de vacunación -ya imparable después de un titubeante arranque- hacen que, al fin, se vea luz al final del túnel y que podamos ser optimistas respecto al inicio de una recuperación en la que nos jugamos muchísimo. El mismo presidente de la Junta, Juanma Moreno, dio ayer muestras de este optimismo al afirmar que ya estamos muy cerca de recuperar la movilidad entre las provincias andaluzas, uno de los principales pasos para la vuelta a la normalidad. La próxima semana lo veremos. En general, los más cautos afirman que la inmunidad de rebaño -el momento en el que ya daremos por derrotado al virus- se alcanzará en otoño. Pero esto no significa que nos quedemos de brazos cruzados hasta esa fecha. Ya hay que empezar a dar pasos decididos hacia la recuperación de la normalidad, siempre, claro está, que estén avalados por los datos científicos. Como ya hemos apuntado en estas páginas, las administraciones y la sociedad en general deben hacer un esfuerzo para que el verano no sea un fracaso, ya que eso supondría una hecatombe para la economía andaluza, en la que este sector tiene tanto peso. Pero no podemos ser víctimas de la precipitación. Debemos ser muy conscientes de que los movimientos que se hagan en los próximos meses marcarán en gran medida la calidad e intensidad de la recuperación. Por eso es importante que nuestra clase política abandone de una vez la crispación en la que está instalada -como se está viendo tan crudamente en la campaña electoral madrileña- y emplee todos sus esfuerzos en llegar a acuerdos para reactivar la sociedad y la economía españolas. No hablamos sólo del planeamiento y ejecución del tantas veces presentado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española, que guiará la ejecución de 72.000 millones de euros de fondos europeos hasta 2023, sino también de todas las acciones de unas administraciones que serán vitales en la vuelta a la normalidad. De cómo salgamos de esta pandemia dependerá en gran medida la calidad nuestras vidas en las próximas décadas.