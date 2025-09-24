El horror de Gaza

Como se ve estos días en la Asamblea General de la ONU y en el reconocimiento de Palestina como Estado por muchos países, entre ellos Francia y Reino Unido, el horror por lo que está ocurriendo en Gaza se está convirtiendo en un sentimiento universal, compartido por capas cada vez más amplias de las opiniones públicas. Más allá del absurdo debate nominalista sobre si estamos delante de un genocidio –que ha prendido con fuerza en España como un capítulo más de la agria política interna–, Gaza está siendo escenario de una guerra de exterminio de la población civil para obligarla a dejar el territorio. Si no es un genocidio según la definición acuñada hace más de un siglo por el Derecho Internacional, se le parece bastante y en cualquier caso es un crimen contra la humanidad del que sus responsables deberán de dar cuenta algún día ante una corte de justicia internacional. El horror está alcanzando una dimensión que no puede dejar indiferente a nadie y en ese sentido están siendo los ciudadanos de Europa occidental los que están empujando para que se tome conciencia de esa tragedia. Esta es una cuestión que no se debería manchar con adscripciones ideológicas y etiquetas partidistas. Se puede proclamar con fuerza el derecho de Israel a su existencia y su defensa, se puede considerar a Hamas una execrable organización terrorista –que lo es– y pedir que sea exterminada y aun así condenar la incalificable agresión que se está cometiendo contra la población gazatí, con decenas de miles de víctimas inocentes, muchas de ellas niños. La situación está alcanzando unos niveles que exigen ya una respuesta firme por parte de la comunidad internacional. En un mundo donde se respeten mínimamente las reglas de la civilización no cabe un personaje como Benjamin Netanyahu. El hecho de que su posición al frente de Israel no se vea amenazada es el mejor símbolo de la degradación de un mundo que está cambiando los valores por la fuerza bruta.