Llamada de auxilio desde Ceuta

El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha lanzado una llamada de auxilio al Gobierno ante la llegada de inmigrantes menores no acompañados procedentes de Marruecos, que han terminado por colapsar sus centros de acogida. Éstos se encuentran al 356% de su capacidad, en una situación similar a la que padece Canarias desde este último año. España es el segundo país de la Unión Europea que más inmigración irregular ha recibido en lo que va de año, 31.155 personas, lo que supone un 66% más que en el mismo período de 2023. Sólo Grecia lo supera, aunque hay que anotar que la inmigración irregular es una mínima parte del flujo que recibe España. Tal como publicamos hace una semana, el crecimiento de la población andaluza se sostiene gracias a la inmigración en un fenómeno que es similar al del resto del país. Sólo hay que tener en cuenta que cuatro de cada nuevos 10 empleos que ha generado la economía española en 2024 fueron ocupados por estas personas que están dispuestas a trabajar en puestos poco demandados por los nacionales. Con este inciso queremos llamar la atención sobre las distintas caras de un fenómeno global para el que no valen los discursos simplistas. Ahora bien, corresponde al Gobierno de España lograr nuevos acuerdos con Marruecos y Mauritania para que frenen las salidas incontroladas. Pedro Sánchez viajará a finales de este mes a Mauritania, donde ya estuvo hace seis meses, pero entendemos que debe urgir a Marruecos a adoptar nuevas medidas en las fronteras con Ceuta y Melilla. Las concesiones de España a Marruecos son numerosas, por lo que cabe esperar una respuesta similar. Andalucía es la comunidad que más está ayudando a Ceuta, aunque la capacidad de acogida ya está sobrepasada. No obstante, la reforma de la Ley de Extranjería, rechazada en el Congreso, hubiera dado mejores instrumentos al Gobierno para repartir a los menores por el país.