Moreno, Ayuso y las almas del PP

Hace hoy una semana, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular exhibieron músculo político y unidad para mostrar su rechazo a un modelo de financiación privilegiado para Cataluña y descartar una posible negociación bilateral del Gobierno con cada una de ellas. A partir de ahí, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, intentó organizar una especie de plante a Pedro Sánchez, que ha expresado su intención de reunirse con cada uno de ellos para tratar de desactivar ese frente de oposición. Díaz Ayuso hizo, una vez más, gala de radicalidad y de escaso respeto por la institucionalidad del Estado. Ha acertado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al desmarcarse abiertamente de su colega madrileña y dejar las cosas claras: una cosa es oponerse con energía al intento de Sánchez de romper el modelo de financiación autonómica y otra muy diferente boicotear la convocatoria del presidente del Gobierno al máximo representante de una comunidad autónoma. Moreno se ha expresado con una contundencia que no deja lugar a dudas: “Si el presidente de mi país me convoca, yo tengo la obligación de acudir, aunque sea a discutir con él, pero tengo la obligación de sentarme con él para decirle exactamente cuál es la posición que tiene Andalucía, para debatirla, argumentarla y, en definitiva, dialogar”, dijo el martes en una entrevista en Onda Cero. No es la primera vez que el presidente andaluz tiene que marcar distancias en público con Díaz Ayuso. A estas alturas parece claro que las dos principales baronías regionales del PP representan las dos almas del partido. En Madrid se bordean los límites de un partido institucional y se hace una oposición extremista y bullanguera al Gobierno, mientras que Andalucía hace gala de talante moderado y centrista, aunque no por ello se rechazan con menos fuerza las pretensiones que salen de La Moncloa. Con esta actitud sale ganando Andalucía.