Una oportunidad que hay que aprovechar

Como hemos informado en este periódico, los Presupuestos de la comunidad autónoma andaluza de 2022 serán los mayores de la historia, con 43.800 millones de euros, un 8,2% superiores a los del presente año. Varios son los motivos que permiten unas cuentas tan expansivas: la previsión de la Junta de un crecimiento económico del 6%, que permitirá una mayor recaudación fiscal, y los fondos extras que llegarán a nuestra comunidad proveniente tanto de Madrid como de Bruselas. Estamos, pues, ante una oportunidad histórica que debemos aprovechar para impulsar el crecimiento de Andalucía y acortar la divergencia con los territorios más ricos del país. Por supuesto, se trata de que el Gobierno invierta con criterio esta cantidad ingente dinero, pero no para fomentar redes clientelares ni devolver favores recibidos, sino para favorecer un tejido empresarial más dinámico, moderno y productivo, así como reforzar y mejorar nuestro Estado del Bienestar. Pero para que todo esto se pueda cumplir se requiere una estabilidad política que podría estar amenazada por la lucha entre el PP y Vox por hacerse con la hegemonía de la derecha, algo que pasa por captar los votos que dejará libres el más que previsible naufragio de Ciudadanos en las próximas elecciones autonómicas andaluzas. Esta lucha, ya se ha dicho muchas veces, puede desembocar en un adelanto de las elecciones autonómicas, un escenario no muy recomendable si lo que se quiere priorizar es la recuperación económica. En estos días en los que el Gobierno andaluz va a negociar los Presupuestos con los distintos grupos parlamentarios se verán claramente las cartas que cada partido quiere jugar en el tramo final de legislatura. No sólo las del PP o Vox, como decíamos, sino también las del propio PSOE, que se ofreció en su día a apoyar las cuentas públicas andaluzas si Vox ponía en peligro la estabilidad del Ejecutivo autonómico. El año 2022 debe ser el del despegue después de los duros meses de la pandemia. Es el momento de actuar con inteligencia y generosidad política.