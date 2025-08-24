Otro pacto sin voluntad de ser de todos

España necesita varios pactos de Estado –por la vivienda, por la sanidad, por el modelo de financiación autonómica–, acuerdos para los que sería necesario un consenso entre el PSOE y el PP, por cuanto es este partido el que gobierna la mayoría de las comunidades autónomas. No se trataría sólo de alcanzar una mayoría plena en el Congreso, sino de una confluencia de los integrantes del Estado autonómico en algunas competencias que son compartidas. Acuciado como otros tantos dirigentes por la ola de incendios que ha azotado a España, Pedro Sánchez ha propuesto un pacto por el cambio climático. Tal materia no requeriría de este instrumento; aún menos si se tiene en cuenta que la mayoría de las comunidades cuenta con planes para mitigar este fenómeno. Andalucía es una de ellas. El PSOE y el PP coinciden en que el calentamiento global perjudica de modo especial al sur. Más bien parece que, como en otras ocasiones, lo que Pedro Sánchez ha buscado es una división del arco político, otro intento de añadir combustible al incendio de las guerras culturales. Sabedor de que Vox niega el cambio climático, lo ha traído al centro del debate para incomodar al PP. Aunque el calentamiento global sea responsable de la extensión de las olas de calor en todo el continente, no es la única causa de la proliferación de los incendios forestales. No hay duda de que las altas temperaturas aceleran el problema de fondo, que es la expansión vegetal sin una conveniente ordenación de los recursos forestales. Tampoco es casual que las comunidades autónomas del norte hayan sido las más perjudicadas, puesto que en algunas no hay ni dispositivos adecuados ni una cultura contra el fuego. España sí necesita una nueva estrategia ante los incendios que pase por una actuación en los montes y los bosques y por un protocolo de coordinación entre comunidades y Gobierno.