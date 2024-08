La pugna democrática de EEUU

El Partido Demócrata celebra durante estos días en Chicago la convención nacional que confirmará a Kamala Harris como candidata a la Presidencia de EEUU en las elecciones del 5 de noviembre, después de que el presidente Joe Biden aceptase el relevo debido a su marcado envejecimiento. Antes de celebrar unas nuevas primarias, el partido prefirió que los delegados ya elegidos dieran su apoyo a Harris. Con independencia del resultado final de las presidenciales, la renovación ha sido la acertada, y prueba de ello es que la actual vicepresidenta se ha colocado en las encuestas como una competidora real de Donald Trump cuando Biden estaba hundido después de su último debate con el republicano. La pugna vuelve a estar muy igualada y parece que se resolverá en unos pocos estados pendulares. Harris ha dado un giro completo a la campaña de los demócratas, puesto que ya no se trata sólo de impedir que Trump regrese a la Casa Blanca, sino de desplegar una serie de propuestas que tienen en la economía su principal eje. Estados Unidos ha sufrido, como otros países occidentales, una crisis de subida de precios que se ha dejado notar en el legado de Biden. A Harris también le pesa la posición de los demócratas sobre la guerra de Gaza, ya que el apoyo de la Administración Biden a Israel no es compartido por minorías musulmanas que sí son muy importantes en el resultado final de algunos de esos estados donde, finalmente, se decide la Presidencia por muy poco margen. Pero estas elecciones encierran una profunda batalla democrática, ya que el candidato republicano y ex presidente no ha reconocido durante estos cuatro años el resultado electoral que dio la victoria a Joe Biden. No sólo no pronunció el tradicional discurso de aceptación, sino que influyó en el asalto de sus partidarios al Capitolio el 6 de enero de 2021, justo cuando se confirmaba la elección del presidente. Más allá de las propuestas de ambos partidos, hay un pulso democrático que se resolverá en noviembre.