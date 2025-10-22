La sanidad como barómetro social de Andalucía

Los andaluces juzgan a sus gobernantes autonómicos por la gestión de los servicios básicos que son los encargados de administrar y, entre ellos, la calidad de la sanidad pública es el factor determinante. No es una novedad. El cambio de mayoría que se produjo en las elecciones de 2018 y que llevó a Juanma Moreno al poder estuvo impulsado por los problemas en los hospitales y los centros de salud, las listas de espera y, en general, la sensación de que se había desmantelado una parte de la estructura asistencial. Este fenómeno sociológico vuelve a ponerse de relieve ahora, con ocasión del escándalo que ha desatado los fallos denunciados en el cribado de cáncer de mama. Los resultados del barómetro que acaba de hacer público el Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Presidencia, cuyo trabajo de campo se desarrolló antes de que el caso llegase a los medios de comunicación, apuntan en esa dirección. Los andaluces consideran que la calidad de la asistencia sanitaria es el principal problema de la región y reducen su apoyo electoral al Partido Popular hasta el punto de cuestionar su mayoría absoluta si hoy se celebrasen los comicios. Por el contrario, el PSOE se aprovecha de este bache y experimenta una leve recuperación, pero está muy lejos de ponerse en cifras que hagan peligrar la victoria en las urnas de Juanma Moreno. Lo significativo del último sondeo del Centra es que, incluso antes de la mayor crisis sanitaria de la legislatura, la percepción de la opinión pública ya arrojaba serias dudas sobre la valoración del sistema andaluz. La sanidad en Andalucía actúa como barómetro de la preocupación social. La Junta y su presidente harían bien en asimilar rápidamente la lección. No bastará con dar una respuesta política contundente, sino que es necesario que el Gobierno andaluz se aplique en una mejora general de la asistencia sanitaria.