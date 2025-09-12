Vivienda: una ley necesaria y tardía

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado en su reunión de esta semana el anteproyecto de la Ley de Vivienda y su envío al Parlamento para su tramitación. El objetivo es que pueda quedar aprobada y que entre en vigor antes de que la Cámara quede disuelta y se celebren las elecciones previstas para la próxima primavera. Teniendo en cuenta la mayoría absoluta con la que cuenta el Partido Popular parece que es un objetivo que se puede alcanzar sin demasiadas dificultades. Llama la atención, sin embargo, que este proyecto legislativo, uno de los de mayor trascendencia de los que han pasado por la mesa del Consejo dada la gravedad del problema que trata de abordar, se haya dejado para el final de la legislatura y su discusión se vaya a producir en vísperas electorales, cuando los partidos enconan sus posturas y se hace casi imposible la discusión sosegada. Juanma Moreno lleva ya siete años ocupando la Presidencia de la Junta y su partido rigiendo los destinos de la región. Son casi dos legislaturas completas en las que la vivienda se ha convertido, junto a la calidad de la sanidad pública, en el principal problema de los andaluces. Durante estos años, la construcción de vivienda nueva ha estado muy alejada del ritmo de creación de nuevos hogares y el número de viviendas protegidas terminadas no se aproxima a los niveles registrados antes de 2014. Andalucía, según las asociaciones de promotores y constructores, tiene un déficit de unas 100.000 viviendas y para equilibrar el mercado necesitaría construir más de 50.000 al año hasta 2027. En las zonas más dinámicas de la región, especialmente Málaga y la Costa del Sol, pero también Sevilla, la situación puede calificarse de alarmante, con unos precios disparados y en muchos casos disparatados. Bienvenida sea, por fin, una norma que ponga en su sitio un sector que es básico para el desarrollo normal de una sociedad. Si consigue ese objetivo, solo habrá que lamentar lo mucho que ha tardado.