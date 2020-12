Hacer frente a la espiral de soledad

LA soledad es una de las grandes emergencias que afrontan nuestras sociedades en el siglo XXI. No ha sido creada por la Covid-19, pero la pandemia sin duda la ha agravado y ha despertado nuestra conciencia de ella. Este año hemos visto multitud de imágenes y oído infinidad de historias que no nos abandonarán. Hemos asistido a ejemplos alentadores de solidaridad y ayuda mutua. Al mismo tiempo, las medidas necesarias para contener el virus han dado lugar a que amplios sectores de nuestras sociedades estén más aislados, solos y separados de sus seres queridos, como los hogares unipersonales o las personas más vulnerables, en particular las personas mayores de nuestras comunidades. Y, por supuesto, jamás olvidaremos a quienes fallecieron en soledad a causa de la pandemia.

No es casualidad que este año, en la 77ª edición anual del Festival de Cine de Venecia se exhibiera una animación con fotogramas sobre la vida de dos personas mayores que viven en condiciones de aislamiento, subrayando la importancia fundamental del contacto social para su bienestar.

Existen estudios que han demostrado la existencia de una relación entre soledad y mala salud en edades avanzadas. Ocurre así en particular con la demencia, la depresión y otros trastornos de la salud psicológica.

Sin embargo, la soledad no es sólo una cuestión de edad, ni tampoco es lo mismo que estar solo. Cada vez más jóvenes relatan sentimientos de soledad.

La soledad y el aislamiento social también tienen consecuencias económicas. Las redes humanas sirven para conectar personas, transfiriendo conocimientos, ideas y competencias. Se crean de este modo oportunidades de búsqueda de empleo, lo que tiene un impacto en la investigación y la innovación.

La soledad y el aislamiento interactúan con la forma en que vivimos juntos como sociedad. El reciente informe sobre el impacto del cambio demográfico de la Comisión Europea indica que cada vez más gente vive sola, un problema especialmente agudo en las ciudades: 40% en Milán; 50% en París; 60% en Estocolmo. Y con el envejecimiento de la población europea, más y más personas vivirán solas. Por su mayor esperanza de vida, esta tendencia afectará más a las mujeres que a los hombres.

Los pobres y los desempleados son quienes más probablemente padecerán soledad. Nuestros esfuerzos por apoyar una amplia recuperación económica y combatir las desigualdades cobran mayor urgencia en este contexto.

Debemos garantizar que las dolorosas lecciones de la pandemia se traduzcan en una sanidad mejor y una mayor solidaridad, especialmente entre generaciones. La Comisión Europea desempeñará su papel para superar este reto, en colaboración con los responsables políticos de toda la UE. Para ello tendremos que dar respuesta al impacto de la soledad sobre la salud y sus efectos sobre las oportunidades de empleo, la innovación, la productividad y, en última instancia, el crecimiento económico. Como trabajamos para garantizar que nuestras sociedades y economías no solo se recuperen, sino que salgan más resilientes de esta pandemia, la soledad debe constituir un elemento integrante de la elaboración de nuestras políticas.

Pero la soledad también reclama la atención de todos nosotros, todos los días. En palabras de Jo Cox, la parlamentaria británica que fue asesinada pocos días después del referéndum del Brexit y que trabajó para concienciar sobre esta cuestión: "La soledad... es algo que muchos de nosotros podemos ayudar a paliar pasando a ver a un vecino, visitando a un pariente anciano o llamando a un amigo que no hemos visto hace mucho."