Profesorado Interno Residente

El acceso a la docencia como ejercicio profesional, en el ámbito de la función pública docente, no deja de ser objeto de interés -si bien algo discontinuo o guadianesco- en el debate educativo, en las propuestas electorales e incluso en las medidas de gobierno. Sin embargo, escasa viabilidad han tenido los diseños más o menos esbozados y, sobre todo, precarias o insuficientes son las condiciones que auguren acuerdos relevantes, extendidos y viables.

Una primera cuestión resulta notoria: la revisión de los sistemas de acceso es consecuencia, así se expresa, de la preocupación por mejorar el desempeño docente. Aunque la evaluación directa de este último, sobre todo en el sistema educativo español, sea bastante limitada, cuando no controvertida o rechazada. Ciertamente, los resultados educativos del alumnado, concretados en indicadores relevantes (tasas de promoción, de repetición, de titulación, puntuaciones en pruebas externas de evaluación…), ofrecen un diagnóstico. Como sostenido en la investigación científica es un principio importante: los logros escolares del alumnado guardan relación directa con las prácticas docentes, primero, y con el liderazgo directivo de los centros, después. Se dirá que han de considerarse determinaciones socioeconómicas y culturales, pero conviene recordar que las investigaciones y los análisis comparados cuentan con modelos estadísticos capaces de atender dos aspectos de interés: comparaciones en las que se detrae la influencia de tales variables socioeconómicas; identificación del valor añadido de los centros: esto es, su contribución específica y particular para modificar los resultados esperados y reducir la determinación de esas variables. Luego, sea directa o indirecta la evaluación de la docencia, existente o solo declarada, la preocupación por el acceso a la misma aparece con una valoración mejorable de su ejercicio.

Segunda consideración: el MIR docente, en analogía con el sistema de acceso al desempeño médico, subraya la relevancia de un periodo de prácticas habilitantes, y de especialización, que se inician concluida la formación inicial. Así las cosas, no se olvide que cualquier estudiante de Medicina inicia sus estudios universitarios con la clara perspectiva de ese ejercicio. Sin embargo, un alumno de Ingeniería Aeroespacial, de Física, de Traducción e Interpretación, de Turismo o de cualquier otro título superior no comienza generalmente sus estudios con la perspectiva de ejercer la docencia en etapas de la Educación Secundaria. Decir lo obvio importa, y no poco en este caso. No obstante, así suele ocurrir por apremios como el de la búsqueda de empleo; sobre todo, al garantizarse una clara alternativa a la precariedad. Es entonces cuando se cursa un máster universitario que procura facilitar conocimientos, habilidades y destrezas para el ejercicio docente, con una duración de solo un curso y un exiguo periodo de prácticas. Luego la analogía con el MIR -los médicos internos residentes pueden estar en tal situación, tras superar el examen, un periodo de cuatro a cinco años, en función de la especialidad- es, si acaso, una ficción.

Y éste es un tercer asunto: los ajustes y medidas pueden ser más efectivos al inicio que al final de los estudios. Dígase claro: la docencia es una actividad profesional que requiere competencias específicas y no derivadas de una formación disciplinar principalmente establecida para un ejercicio ajeno a la enseñanza. Por ello, el replanteamiento afecta a la formación inicial para la docencia en etapas distintas a la enseñanza superior; y, de manera principal, en la educación obligatoria. Precisamente la diferencia entre los modelos educativos de la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria, cuyas enseñanzas se ofrecen en distintos centros y con docentes de asimismo distinta formación inicial, es una falla del sistema educativo. Que, por otra parte, se ha intentado atenuar con algunas limitadas iniciativas de Centros Públicos Integrados (CPI), Centros de Educación Obligatoria (CEO), Institutos Escuela, que reúnen las enseñanzas de las etapas obligatorias, como suele ser frecuente en la oferta educativa de los centros privados y concertados.

Establecida una formación específica para la docencia, pueden exigirse también requisitos complementarios para tales estudios superiores, además de los generales para el acceso a estos. Y el desarrollo de las prácticas, tanto simultáneo como posterior a la formación inicial, ha de diseñarse considerando la necesidad de identificar centros con buenas prácticas, así como docentes con reconocido ejercicio. Sin improvisaciones -las prácticas del actual máster son bastante mejorables- y con criterios acordados que establezcan, ahí es nada, un marco para la buena enseñanza.

Quizás entonces, el Profesorado Interno Residente (PIR) lo sea desde una formación inicial -y una posterior socialización profesional- vinculada directamente a la docencia.