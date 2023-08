Celebradas las elecciones, la elección del futuro presidente del gobierno se plantea complicada. El candidato natural sería el Feijóo, cuya lista ha obtenido más diputados que las demás. No obstante, es casi imposible que lo elijan porque contaría con el apoyo de Vox y UPN, pero no del PNV. Insuficiente. La alternativa es el actual presidente Sánchez, al que aprobarían PSOE, PSC, Sumar, Bildu y BNG. Insuficiente, salvo que los diputados del PNV lo apoyasen y los siete diputados de JpC se abstuviesen. No sabemos que quiere el PNV para permitir el nombramiento de Sánchez, pero el fundador de JpC pide una amnistía para los miles de separatistas procesados por los disturbios concomitantes con la sedición de 2017. Y nuestro sistema no contempla esa posibilidad. Al menos, la Constitución no cita las amnistías. Es más, prohíbe los indultos generales. En mi etapa de rector de la Universidad de Sevilla a un claustral le encantaba repetir que el que podía lo más, podía lo menos. Y a continuación concretaba su petición. Inspirándome en su tesis, supongo que el que prohíbe lo menos, prohíbe lo más. Y está claro que una amnistía es más que un indulto general. Por si fuese poco, la Constitución establece el derecho de los jueces a juzgar los posibles actos delictivos y, en su caso, hacer cumplir las condenas. Y mal podría ningún juez ejercer ese derecho si previamente el poder ejecutivo amnistiase a los procesados. Sería un golpe demoledor contra la independencia judicial.

Ante ese bloqueo distintos profesores han sugerido “soluciones creativas”. Se podría, dicen, ir indultando a los separatistas a medida que los jueces fueran condenándolos. Huele a prevaricación. Otra posibilidad sería eliminar del Código Penal todos los delitos de los que estén acusados los separatistas. Una especie de ampliación del bello método ya empleado de derogar el delito de sedición y abaratar el de malversación con fines políticos. Sin embargo, los mejores psiquiatras opinan que ni siquiera Sánchez se atrevería a tanto. Como solo queda la amnistía, todas las miradas se enfocan hacia el magistrado Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional y justamente famoso por su invitación a mancharse las togas con el polvo del camino cuando la situación lo requiera. ¿Podrá constitucionalizar Pumpido las amnistías? Dudoso.

Por si ese obstáculo fuese poco, Puigdemont también pide un referéndum de segregación en Cataluña. Y resulta que eso tampoco cabe en la Constitución. Más bien habla de la indisoluble unidad de la nación española y encarga a las Fuerzas Armadas que asegure su integridad territorial. En su momento, el ministro Iceta trajo a colación el articulo de la Constitución que establece la posibilidad de que el rey convoque referéndums. Solo que ese artículo también establece que las decisiones deben acordarlas “todos los ciudadanos”. ¿Equivale “todos los ciudadanos” a “solo los catalanes”? Eso sostiene Iceta, salvo que se impida que algún catalán (o catalana) participe en el referéndum. Pero esa opinión no es compartida por casi ningún experto. Ellos se empeñan tozudamente en que “todos los ciudadanos” significa “todos los españoles”. Y acaso los asesores del rey también lo opinen.

A la vista de lo anterior parece que solo dos vías se abren ante nosotros: o Puigdemont cede en sus exigencias o se repetirán las elecciones. Alguien podría pensar que ha llegado el momento de que el PP y el PSOE lleguen a alguna clase de acuerdo. Los que tal pensasen, yo entre ellos, olvidarían que, bajo la égida del presidente Zapatero, el pacto del Tinell prohibió llegar a acuerdos de gobierno o de legislatura con el PP. Y también olvidarían que el presidente Sánchez tiene los derechos de propiedad del lema “No es No”. Y asimismo que Pablo Iglesias, fundador de Podemos, pronosticó que ya nunca volvería a gobernar la derecha en España. Uno se pregunta si hay democracia sin alternancia, pero esa duda no se la plantea ningún verdadero comunista. Por desgracia, no habrá pacto PSOE-PP. Otros esperan que algunos de los diputados de JpC voten a favor de Sánchez. Obvian que Puigdemont se ha encargado preventivamente de eliminar de su lista a todos los que, como Giró, podrían caer en esa tentación. No hay alternativa: o Puigdemont cede, o vamos a elecciones.

¿Y no podría ocurrir que Sánchez le concediese a Puigdemont alguna de sus dos peticiones? Conociendo su talante, no cabe descartar esa eventualidad. Entonces la situación se pondría verdaderamente emocionante. Si el presidente rozase lo delictivo podrían intervenir los jueces. El mismo Puigdemont está siendo requerido para juzgarlo por malversación. Y un tribunal alemán concedió entregarlo a España para juzgarlo por ese delito, aunque no por sedición. Si el magistrado Llarena hubiese aceptado, habría comparecido ante el Supremo. Con ese precedente, no debería Sánchez arriesgarse demasiado para gobernar. La sombra de Trump es alargada.