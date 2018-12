¿Vuelven los treinta?

Nunca había compartido mesa con ultraderechista sin complejos. Fue hace un par de años en un restaurante popular, en París. Los dos estábamos solos y nos sentaron en el mismo lugar. El tipo, encorbatado hasta la asfixia, comenzó una conversación banal que bien pronto derivó hacia la política. Martilleaba con "ese presidente" tan estupendo de los españoles. Le enumeré todos los de la democracia, pero el tipo seguía sin reconocerse en ellos. Al fin incrédulo pronuncié tímidamente "Franco", y el tipejo, loco de alegría, sentenció "síiii… ese tenía c…". La velada se me agrió sin que él se apercibiese. Lo dejé bramar, gesticular, hablar… de sus brutalidades en la guerra argelina. Cuando ya no pude más, me eché el café al coleto, me despedí con subterfugios, evaporándome apesadumbrado de la escena. Temblaba.

La dificultad para calificar con propiedad los movimientos de ultraderecha en ascenso en el mundo es evidente. ¿Son fascismo o no lo son? De seguir las tesis de Umberto Eco sobre las condiciones que deben cumplirse para considerar "fascista" un movimiento político, éstas no se cumplen por el momento. Carece esta extrema derecha, por ejemplo, del vínculo plebiscitario entre el líder y las masas, y también de milicias, como en los treinta. Por eso se ha optado por identificarla sólo con la antiglobalización, la xenofobia y el supremacismo machista. Mirando al pasado, incluso la dictadura de Franco tampoco sería un fascismo propiamente dicho, aunque hubiese empleado sus formas externas y haberse distinguido como una satrapía sanguinaria. De hecho, el decreto de unificación de Falange fue un golpe certero al verdadero partido fascista para ponerlo al servicio de los militares de extrema derecha. Y de ahí también las dudas sobre lo que hizo Franco con José Antonio, y con su sucesor Manuel Hedilla, condenado a la cárcel y al olvido por el dictador. Es más, siempre he sospechado que a García Lorca, por tirarnos por lo conocido, no lo liquidó propiamente la Falange, sino las milicias de la CEDA. De lo contrario no se entendería el papel de los hermanos Rosales, falangistas poéticos, intercediendo por el malogrado vate. Ni tampoco que los falangistas idealistas fuesen enviados a la División Azul, ni que una parte de la cultura más crítica del régimen estuviese en los cincuenta en entornos falangistas. En el fascismo italiano brillaron los futuristas, intelectuales avezados. No pretendo con ello blanquear al fascismo, sino señalar que quizás esa ultraderecha fascistoide sea precisamente más peligrosa que el fascismo primigenio, porque prefigura lo peor de éste con individuos de bajo perfil intelectual al frente.

Tengo un amigo que vacuna democráticamente contra el fascismo a sus alumnos proyectándoles tres películas sucesivas: El triunfo de la voluntad, de L. Riefenstahl, el filme que la cineasta de Hitler rodó para rendirle culto. Riefenstahl organizó una coreografía de masas, en la que decenas de miles de personas desfilaron ante el führer en el congreso de Núremberg del año 34. El clima de ingenua exaltación con la música de Wagner de fondo atrapa por su onirismo. A continuación les proyecta Noche y niebla, de A. Resnais, un documental con la voz en off del poeta J. Cayrol, que exponiendo la barbarie de los campos de concentración lo hace con una normalidad que nos interpela profundamente, sobre todo cuando se esboza el suspense de la pregunta final: "El SS afirma que él no es responsable, el capo dice que él no es responsable, el oficial dice que él no es responsable. ¿Entonces quién es responsable?". Para terminar, mi conocido hace ver a sus estudiantes Alemania, año cero, de R. Rossellini. Por las ruinas del Berlín destruido vaga un chaval, cuya familia malvive gracias a sus pequeños hurtos, el cual tiene un hermano nazi escondido en casa, huyendo de los aliados. Rossellini afirma al inicio que no culpabiliza al pueblo alemán, sino que quiere comprender el porqué de toda esa entusiástica destrucción sin sentido. Tras este recorrido, sospecho, los estudiantes salen vacunados frente a la seducción totalitarista.

Michael Moore, por su lado, ha estrenado en los cines un nuevo documental, Fahrenheit 11/9, en el que se pregunta por qué en un país de izquierdas como EEUU -los indicadores de aceptación de la homosexualidad, las drogas, la tolerancia religiosa, etc. lo confirman- fue elegido Trump. El mismo día de las elecciones en los medios más serios se daba por imposible su elección. Moore, martillo de conformistas, señala que la élite demócrata le abrió el camino. Un solo ejemplo basta: Obama va a Flint, una ciudad de Michigan con un gran problema sanitario por haber conectado un gobernador corrupto las tuberías del agua potable a un río contaminado. Obama allá, en un mitin, pide un vaso de agua. La gente le dice que mejor beba de una botella, pero exige agua del grifo. Se lleva a la boca el vaso y simula beber. El público se da cuenta de la patraña. La decepción es total. No hacía falta que los vacilaran, bastante tienen con su desgracia. Justo, por ese fragmento de segundo se cuela esa extrema derecha que carece siquiera de las sofisticaciones que tuvo el fascismo primigenio. En ese resquicio anida la toxicidad ultraderechista que nos hace pensar que los 30 vuelven.