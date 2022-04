Un amor sin límites

Jueves Santo. Comienza el Triduo Pascual en nuestra Sevilla, que este año 2022 está viviendo una Semana Santa muy intensa. Me gustaría hablar, precisamente, de intensidad, porque esta tarde, en nuestras iglesias, escucharemos en la Misa de la Cena del Señor que "antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo" (Jn 13,1). La Última Cena testifica este amor sin límites con el que Cristo nos ha amado. Ahora bien, ¿qué significa "amar hasta el extremo"? Significa amar hasta el punto de entregar la propia vida. El Jueves Santo es, en cierto sentido, el prólogo de la ofrenda del Maestro en la Cruz, como la última preparación. La Eucaristía es fruto y consecuencia de esa muerte, la actualiza y la renueva continuamente, la significa y la proclama.

Las palabras que pronunció sobre el pan y sobre el cáliz, las mismas palabras que nosotros repetiremos hoy, las palabras que repetimos siempre que celebramos la Eucaristía, son la revelación de ese amor que, una vez para siempre, le ha llevado a la entrega de su vida por la salvación de todos. Antes de entregarse a sí mismo sobre la cruz como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se ha entregado a sí mismo como comida y bebida para que tengamos vida, y una vida abundante. De este modo nos ama hasta el extremo.

Nosotros, los cristianos, somos los que hemos creído en el amor de Dios, y ésta es la opción fundamental de nuestra vida. Es el encuentro con Cristo lo que puede transformar la vida y sostener nuestro ser y actuar cristiano. Jesús hace del amor a Dios y del amor al prójimo un único precepto, pero su gran novedad radica en que no se trata de una norma externa y extraña que se nos impone desde fuera, sino que, teniendo en cuenta que es Dios quien nos ha amado primero (cf. 1 Jn 4, 10), ahora el amor ya no es sólo un mandamiento, sino sobre todo un dinamismo de respuesta al don del amor con el que Dios en Cristo viene a nuestro encuentro.

El acto de entrega de Jesús queda perpetuado mediante la institución de la Eucaristía. Él anticipa su Muerte y su Resurrección y se entrega a sí mismo. La Eucaristía nos adentra en ese misterio que nos sobrepasa, con una dimensión absolutamente nueva, que es la entrega de Cristo mismo como alimento, como comunión con Él, como posibilidad de encontrarnos con Él y permanecer con Él. Por otra parte, en la comunión sacramental cada uno de nosotros permanece unido al Señor junto con todos los que comulgan y, consecuentemente, forma con ellos un solo cuerpo, porque todos nos alimentamos de un mismo pan; por eso la unión con Jesucristo es a la vez unión con los hermanos.

Sólo a partir de ese fundamento se puede entender el mandamiento del amor. No se trata de una norma moral externa. La vida de fe, las celebraciones y los preceptos morales se convierten en tres dimensiones de una única realidad que se configura y es consecuencia del encuentro con Dios. Amar a Dios y al prójimo serán dos dimensiones inseparables de una única actitud. En consecuencia, no podemos amar a Dios si no amamos a los hermanos, y, a la vez, el amor al hermano es camino para encontrarse con Dios.

Quizás alguien dirá que no es posible amar de esa manera, que no es posible cumplir ese mandamiento, que resulta del todo imposible para el ser humano. Y desgraciadamente, no le faltarían argumentos y pruebas del odio, la guerra y la violencia que están presentes en nuestro mundo, como tampoco faltan experiencias personales de fracaso después de hacer propósitos firmes, ni tampoco faltan nuestras propias reacciones egoístas o violentas que también están presentes en el día a día. Pero por encima de todo y para que nunca perdamos la esperanza, hay algo que podemos proclamar bien alto: Él nos ha amado antes, es Dios quien ha tomado la iniciativa, es él quien sigue amándonos, quien nos ofrece incesantemente su amor. De ahí nace la certeza de que podemos corresponder a su amor. Dios no nos impone un mandamiento; nos ama y nos hace experimentar su amor, y propicia que correspondamos a su amor y que proyectemos ese amor hacia los demás. Es posible cumplir el mandamiento nuevo de amar como Jesús nos ha amado porque el mismo Dios nos da antes la fuerza, la gracia, la capacidad de amar. Antes que un mandamiento externo, es un don, una gracia, es la consecuencia de una transformación del corazón que hace posible una nueva vida.

El encuentro con el Señor en la Eucaristía será alimento y renovación continua de este amor y también el encuentro con el Señor presente en el hermano necesitado. La vivencia del mandamiento nuevo de Jesús deberá ser el distintivo visible de cada comunidad cristiana, de nuestra Iglesia de Sevilla. Por esta señal se reconocerá que somos discípulos de Cristo. Amar al hermano, servir al hermano, dar la vida por él. Jesús nos invita a vivir este mandamiento y nos da ejemplo ofreciendo su vida por la salvación de todos.