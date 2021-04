No a la geolocalización del profesorado

Con la que está cayendo y con el esfuerzo que viene realizando el profesorado andaluz desde el inicio de la pandemia, aportando recursos propios para el buen funcionamiento de la actividad docente, y haciendo un esfuerzo de dedicación con muchas horas de formación y de tiempo en casa que sobrepasan a diario el horario lectivo, la Consejería de Educación y Deporte ha tenido una nueva ocurrencia: "Geolocalizar al profesorado".

Parecen desconocer que el horario del profesorado viene estipulado en el Manual para la gestión del cumplimiento de la jornada y horarios de los Centros Públicos de Educación y Servicios Educativos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, aprobado mediante Resolución de 6 de octubre de 2005.

Dicha ocurrencia, geolocalizar al profesorado, invadir su privacidad y su intimidad, no se le puede ocurrir a nadie, salvo a alguien que desconfíe del profesorado y piense que no cumple con su jornada laboral. Me niego a entrar en la forma técnica de llevar a cabo dicho control, porque parte de una desconfianza infundada y muestra un desconocimiento de nuestro sistema público educativo. Existe, como he apuntado anteriormente, una normativa de gestión del cumplimiento de la jornada, un sistema de control y los responsables de dichas actuaciones están designados en la Administración educativa, las direcciones de los centros a través de las jefaturas de estudios y, por supuesto, el Servicio de Inspección Educativa.

Pero he de señalar que por mi experiencia directiva y docente puedo afirmar que el profesorado de forma masiva cumple su jornada laboral y en la mayoría de los casos se excede y dedica mucho más del tiempo horario obligatorio. También es bueno señalar que para los escasos casos de incumplimiento, existe un procedimiento de sanciones y están definidos los responsables de aplicarlas. Por lo dicho con anterioridad, creo que es una ocurrencia que insulta a la mayoría de los profesores la llamada geolocalización, que podría lograr el efecto contrario, que el profesorado de forma masiva se limitase a cumplir su jornada lectiva y no el tiempo necesario que excede dicha jornada y que desde siempre todo profesor dedica por la calidad del servicio educativo y por la vocación que siente por su trabajo.

Cuando no se dan los recursos necesarios para el desarrollo laboral del profesorado, cuando está demostrado y es evidente que se están doblando esfuerzos en tiempos de pandemia, poner el acento en controlar con el geolocalizador al profesorado es un gesto de desconfianza que el profesorado andaluz no merece, aunque técnicamente se sabe que es posible si se ponen los recursos técnicos por parte de la Administración Educativa. Porque no esperaran que el profesor ponga sus recursos propios (móvil, ordenador, internet, biblioteca personal, etcétera) para dicho despropósito.

También es un despropósito la forma de implementar este tipo de pilotajes de forma paulatina en diez, cien o doscientos centros que está llevando a cabo la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía, sin haber llevado dicho asunto a la Mesa Sectorial de Educación. Entiendo que sobre el control de la jornada laboral del profesorado algo tendrán que decir los sindicatos que los representan.

No conozco ninguna empresa en la que la desconfianza genere mejoras en el servicio, y la educación no es una excepción. En los casi cuarenta años de servicio educativo en la educación pública como profesor, jefe de departamento, director de instituto y director general en la propia Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía, siempre he tenido la fortuna de utilizar técnicas que generan confianza y los resultados han sido siempre óptimos. Por supuesto, cumpliendo a rajatabla, como no puede ser de otra manera, con la normativa vigente de cumplimiento de jornada laboral.

Desde estas líneas no pretendo generar polémica, sino pedir responsabilidad a la Consejería y confianza en el profesorado andaluz, que a mi juicio se la tiene bien merecida.

La Consejería no puede actuar contra todos si se le quiere llamar la atención a unos cuantos. Se deben aplicar las normas y pedir responsabilidad al que las incumpla, que por mi experiencia, y creo que no me equivoco, son casos aislados y, como no podía ser de otra manera, la Consejería siempre ha tenido conocimiento de estos casos aislados y han sido sancionados.

Hay procedimientos para sancionar y lo más importante para reconocer y premiar a la inmensa mayoría de nuestros docentes que dedican su vida y su tiempo, no sólo su horario, a nuestros niños y niñas en Andalucía.