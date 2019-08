La infancia de todosMilenarismo

A pesar de la inestabilidad política y de las dificultades que muestran los partidos para llegar al más mínimo acuerdo, desde Educo insistimos en la necesidad de alcanzar un consenso político y social en un aspecto clave para nuestro presente y nuestro futuro: el de mejorar la situación de la infancia. Con este fin, a través de distintas campañas y acciones trasladamos a la ciudadanía y a los partidos políticos las propuestas que desde nuestra experiencia consideramos que pueden resultar beneficiosas en el ejercicio de los derechos y en el bienestar de niños y niñas.

En Educo creemos que la infancia debe ocupar un lugar central en la agenda política a todos los niveles de la Administración, ya sea estatal, autonómica o local. Sin embargo, salvo contadas excepciones, observamos que la mirada hacia la infancia queda relegada a un plano muy lejano, algo injusto e incongruente con la importancia que la infancia tiene tanto en el presente como en el futuro de nuestra sociedad. Más allá de constituir una vulneración de derechos, la pobreza infantil supone un serio retroceso en todos los ámbitos, desde el social, consolidando la desigualdad y la falta de oportunidades para los niños y niñas en situación de vulnerabilidad, hasta el económico. En este sentido, hay estudios que señalan que la pobreza infantil cuesta cinco puntos del PIB, lo que indica que es más caro mantener esta pobreza que invertir para erradicarla.

En Andalucía, que encabeza los rankings de pobreza infantil a nivel nacional y europeo, no podemos dejar pasar la oportunidad de centrarnos en el más de millón y medio de niñas y niños de nuestra comunidad autónoma. Si queremos reducir la cifra intolerable de los más de 600.000 niñas y niños andaluces en riesgo de pobreza y exclusión social es preciso tomar medidas urgentes enmarcadas en un consenso que permita continuidad y estabilidad. En el último año, en Andalucía sólo hemos podido reducir esta pobreza en una décima porcentual, pasando del 38,7 al 38,6% de los menores de 18 años. En este sentido, la futura nueva Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía es uno de los hitos que venimos reclamando desde hace tiempo todas las entidades de infancia.

Diversos informes estiman que el 80% de los niños y niñas que padecen situaciones de pobreza seguirán sufriéndola al llegar a la edad adulta. Para evitar esta transmisión intergeneracional de la pobreza, lo más sensato parece legislar, planificar, ejecutar y evaluar poniendo en el centro a la niñez, con leyes y programas coordinados en todos los niveles de la Administración. En el caso de los gobiernos estatal y autonómico, con su capacidad para legislar y dotar de mayor inversión los programas de infancia. Y de una forma más cercana, por su proximidad a la ciudadanía y su gestión de los servicios sociales, los ayuntamientos están también en disposición de articular medidas para dar respuesta a las carencias que las familias puedan padecer.

Son numerosas las leyes, programas y acciones que intentan velar por el bienestar de los más pequeños, pero hasta ahora no tenemos mucho que celebrar en materia de infancia. Existe un grave problema que afecta a todas estas iniciativas y es su carácter estanco, así como la escasa evaluación y la falta de metas medibles que permitan tener un conocimiento de la eficacia de estas iniciativas.

Por otra parte, creemos que para poner fin a las problemáticas que afectan a los más pequeños es primordial contar con su opinión. En este sentido, en Educo, además de reclamar una educación equitativa y de calidad, trabajamos también para que se reconozca el Derecho a la Participación Infantil, un derecho que aún está lejos de ser garantizado y que muchas veces se queda en lo meramente anecdótico.

Son escasas las iniciativas que ponen en valor la opinión de la infancia. Se alega a su inmadurez, falta de preparación o, simplemente, se les relega a ciudadanos de segunda por el hecho de no tener acceso al voto. Estos argumentos, además de alejarse de derechos establecidos a nivel local, estatal e internacional, obvian la riqueza y el conocimiento que las voces de niñas y niños pueden aportar al mundo adulto.

En Educo pensamos que el bienestar de la infancia es un derecho que hay que garantizar y su participación es fundamental para el alcance de este bienestar. Por eso, animamos a que la Administración, en todos sus niveles, otorgue el lugar protagónico que todos los niños y niñas han de tener en sus propias vidas.

HOY mismo han nacido 322.645 personas en el mundo. Bueno, la cifra no es exacta porque cambia a cada décima de segundo. La última vez que miré el contador -existe un contador en la página web Worldometers.info- eran 322.952. Y cuando lean estas líneas serán cien o doscientos mil nacimientos más. Ahora mismo, la población mundial es de 7.723.418.254 habitantes (añadan doscientos mil más por el tiempo trascurrido entre el momento de escribir y el momento de leer esto). De estas cifras, por supuesto, casi nadie habla. En cambio, la ONU acaba de recomendarnos comer menos carne para evitar el cambio climático. Que quede claro que el cambio climático es un fenómeno muy real y que no es un invento fabricado por charlatanes ecologistas. Ahora mismo me asomo al balcón y el termómetro marca 38º, cuando lo habitual en esta parte del mundo eran cuatro o cinco grados menos. Ahora bien, ¿puede afirmarse alegremente que el cambio climático se debe a que comemos demasiada carne, o bien se debe a que el aumento vertiginoso de la población mundial está cambiando las condiciones de vida en este planeta?

La pregunta es interesante, sobre todo si pensamos que hay un nuevo milenarismo que se manifiesta en forma de un perverso sentimiento de culpabilidad que nos lleva a culparnos de todos los desastres que ocurren en el mundo. Y sobre todo si pensamos también que hay expertos que viven muy bien alimentando el histerismo y el sentimiento colectivo de culpabilidad. ¿Se puede obligar a comer menos carne a los empobrecidos habitantes de África, esos que ya tienen que soportar sus escuálidas dietas? ¿Y se puede condenar a la ruina a las explotaciones ganaderas de medio mundo, en Argentina, en Brasil, en buena parte de Europa? ¿Y qué se nos ofrece a cambio? ¿Qué clase de dieta? ¿Y quién puede pagarla, suponiendo que exista una dieta menos destructiva?

Repito que el problema del cambio climático es muy real y que el aumento de temperaturas nos afectará muy pronto. De hecho, las reservas de agua ya se están agotando en nuestro país y a estas horas están ardiendo grandes extensiones de bosques en Siberia y en Canadá. Pero ¿se puede atribuir el cambio climático a un fenómeno tan simple como el consumo de carne? ¿Son las cosas tan sencillas? Por favor, no me hagan reír, y menos ahora, con estos agradables 38º que marca el termómetro.