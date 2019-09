Ahora más". CIU usó ese lema en una de las campañas electorales de la década de los 90. Nos decía Adorno que sin sujeto el objeto no puede ser pensado ni tan siquiera como idea; pero es posible pensar el sujeto sin objeto. El pujolismo se lo tomó al pie de la letra. Elaboró una plena identificación entre la familia y el ente que debía reflejar esa unidad de destino en lo universal, a la que el nacionalismo es tan proclive: Cataluña. Es lógico que, por tanto, cuando la Justicia amenazaba al sujeto, primero con el embargo de sedes y, posteriormente, con una investigación sobre los manejos de la familia, el objeto se declarara en rebeldía. Hasta hoy. Y es que el nacionalismo no puede coexistir con el pluralismo, la igualdad o la libertad. Nacionalismo moderado es un oxímoron en el que aún se empecinan algunos medios. Incluso en la aciaga noche en la que un Parlamento autonómico apoyó sin ambages a unos presuntos terroristas y avaló la desobediencia al orden constitucional. Todavía hay gente que contrapone el nacionalismo vasco con el catalán, como si en los 90 no se hubiera hecho algo semejante, aunque a la inversa. Es triste olvidar, pero es todavía peor hacerlo de forma tan selectiva y estúpida.

Está claro. El neopujolismo, encarnado en el proceso separatista, nos promete más de lo mismo. Si alguien pensaba que normalizar el insulto institucional podría ayudar, se equivocaba. Llevar un lazo amarillo o usar una bandera creada por alguien que recomendaba la muerte al resto de los españoles, supone en sí mismo un deterioro brutal de nuestras instituciones. No hemos aprendido nada. La permisividad y la impunidad sólo beneficia a quien las practica. Nunca arregla nada. Si en Perpiñán ERC pactó con ETA que no se matara en Cataluña, hoy ese nacionalismo grita cuando la Guardia Civil detiene a individuos con explosivos. Y es que, en realidad, todo queda justificado por un bien mayor. El PNV pactó en Estella con los chicos de Herri Batasuna y hoy el nacionalismo catalán se niega a condenar a los CDR. Y es que, para amedrentar a toda una población, no basta con la discriminación o incluso la persecución del que osa pensar diferente y no cerrar el pico. La violencia estructural es, a veces, solo un primer paso. Ya lo dijo el propio presidente del Gobierno autonómico al invocar la vía eslovena como una forma de solucionar el conflicto catalán o los problemas judiciales de los Pujol. En todo caso, un pleonasmo.

En este contexto tan edificante, el populismo que ha traicionado los valores de la izquierda se presenta con otro disfraz. En vista de que no se pudo, se promete más de lo mismo. Fue Einstein el que definió la locura como hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Probablemente, hasta alguien tan listo como él, con permiso de su primera esposa a la que tanto debía, se equivocara de vez en cuando. Y es que cuando una sociedad es olvidadiza y confiada, quizá no sea tan delirante reciclar iniciativas ya vistas. Si Iglesias se compró una mansión, Errejón ha decidido hacerse con una parcelita a la vera del PSOE. Ya lo decía en la copla que cantaba la inmortal Lola Flores, "y así mirando y mirando/así empezó mi ceguera/así empezó mi ceguera".

Errejón o Iglesias. La diferencia viene tan solo marcada por la audacia del segundo para prevalecer en el chiringuito político bendecido por Hugo Chávez. Se beneficiaron del 15-M para malbaratar lo que pudo haber sido y no fue. Ahora Errejón nos promete más país, pero menos igualdad entre los españoles. Y es que Errejón debería saber que una cosa es España y otra cosa el diario global en español. Creo que Felipe González también confundió, en alguna ocasión, los intereses del segundo con los del primero. Pero esa es otra historia. Lo cierto es que la primera medida de Errejón ha sido exactamente la misma -pactar con Compromís en Valencia- que el primer error de Podemos. En esta misma tribuna (¿Cuándo se fastidió Podemos? 18/12/2015) advertimos que dejar una región al nacionalismo sólo puede conducir a la balcanización de un proyecto que pudo haber sido de izquierdas, pero no lo fue. Y es que el nacionalismo es tan enemigo de la izquierda como el neoliberalismo. Tanto a aquellos que desprecian la justicia social como a los que defienden los privilegios de unos por nacer en un determinado lugar les asquea la igualdad. Unos nos hablan del infierno fiscal para defender que los ricos no paguen impuestos y nuestros servicios públicos se degraden. Los otros hablan del paraíso nacional, en el que se borran las diferencias de clase y todos tenemos la dicha de ser de la tierra. Pujolismo en estado puro.