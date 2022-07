Una salida para ciudadanos

Las elecciones andaluzas del 19-J han ratificado la evolución de Ciudadanos hacia la práctica desaparición. El partido sobrevive hasta las próximas elecciones generales con un reducido grupo parlamentario en el Congreso, de relativa escasa influencia, y alguna representación en diversos territorios. Las citas electorales del año que viene pueden confirmar el desenlace final.

La dirección de Inés Arrimadas ha planteado una renovación general, con un margen de maniobra muy estrecho. Algunos cambios que se van sugiriendo parecen voluntariosos e inútiles. No parece que el problema sea el programa, ni la marca. Ni siquiera la calificación de sus dirigentes, por regla general bien vistos por la sociedad, aunque no merezcan la confianza política. Pocos hablarán mal de Juan Marín, de Francisco Igea, de Edmundo Bal, de Miguel Gutiérrez o de Begoña Villacís. Son personas que han venido a la política del mundo profesional o de la función pública y que han desempeñado una labor correcta a ojos de cualquiera. Si es así, ¿por qué no les votan? Sin duda, la marca está agotada, pero la solución no será simplemente su recambio.

La crisis de CS viene precedida de un error estratégico que le está condenando: la negativa a conformar una mayoría de centro-izquierda con el PSOE en 2019. Puede que Rivera no fuera el único responsable, pero la percepción de la mayoría de ciudadanos es que perdió una oportunidad, y así se reflejó en las elecciones de noviembre de ese año: de cincuenta y siete a diez diputados.

¿Tiene Ciudadanos alguna solución, o sólo cabe esperar a la liquidación final? En mi opinión, aún le queda un cartucho en la recámara.

Mientras CS insista en la identidad únicamente de centro liberal, no va a conectar con la ciudadanía. El liberalismo en España tuvo su momento en el siglo XIX y en el XX hasta la Guerra Civil. Pero desde la transición es una tradición prácticamente desaparecida del ideario español. Hoy día, y sobre todo con la nueva dirección de Núñez Feijóo y Moreno Bonilla, el PP puede representar esa tradición, integrándola en un proyecto más amplio de centro-derecha sin demasiadas disquisiciones ideológicas. El problema de CS no es cómo son ni cómo se presentan, sino del espacio político que quieren ocupar, y que ya tiene dueño. Eso convierte a CS en un partido inútil, no porque lo que propongan o lo que hagan sus dirigentes en las instituciones no valga, sino porque el PP le ha comido todo el espacio, y con unos mimbres mucho más fuertes, lo que da seguridad y confianza al electorado.

CS nació en Cataluña presentándose como un partido de centro-izquierda y aportando una síntesis entre el liberalismo progresista y la socialdemocracia. Ya se dijo entonces que la fórmula no era caprichosa, sino que procedía del espacio creado en los años 60 en Italia entre la Democracia Cristiana de Aldo Moro y el nuevo Partito Socialista de Pietro Nenni.

La dirección progresiva de Rivera fue difuminando la identidad socialdemócrata. Su rechazo al pacto gubernamental con el PSOE, y su posterior alineamiento con el PP, le llevaron a escorarse hacia el centroderecha. Así perdió los votos de ciudadanos procedentes de un socialismo moderado que no comparte la evolución del PSOE hacia Podemos y los partidos separatistas.

La única posibilidad de CS es reencontrarse con sus orígenes, recuperar el espacio de centro-izquierda y la tradición socialdemócrata, complementándola con la liberal, e insistiendo en un liberalismo social con referentes históricos como Stuart Mill, Beveridge, Carlo Roselli, Rawls, o Moret, Canalejas y Sánchez Román en España.

Con esas señas de identidad, puede dirigirse de forma más intensa a esos ciudadanos progresistas disconformes con la dirección actual del PSOE, pero que tampoco dan el salto a Cs, quedándose en la abstención o votando puntualmente a dirigentes moderados del PP como Moreno Bonilla. El voto ideológico ya no es tan determinante como antes, pero el ciudadano quiere identificar claramente los espacios políticos.

Los cambios, pues, no pueden ser sólo internos, sino de estrategia hacia la ampliación de su espacio. CS ha de demostrar que puede volver a ser útil, y eso lo conseguirá si conecta con un nicho electoral huérfano de representación. Ese es el espacio del centro-izquierda, y CS puede acceder desde su posición actual, integrando a nuevos colaboradores y nuevos electores. Sólo así podrá recuperar una representación concreta y con sentido.