Torra reta a Felipe VI por el 17-A: "No lo hemos invitado"

El homenaje por los atentados del pasado 17 de agosto en Barcelona y en Cambrils llevan camino de convertirse en una nueva batalla entre la Generalitat y el Estado, a tenor de las últimas manifestaciones proferidas por Quim Torra, el presidente del Govern, quien lleva ya algunos días caldeando el ambiente en contra de la presencia de Rey en los actos de tributo que se celebrarán en Cataluña justo al cumplirse un año del terror yihadista. De nuevo, el líder catalán cargó contra Felipe VI.

"Nosotros al Rey no lo hemos invitado, ni asistiremos a ningún acto organizado por la Monarquía, pero cualquier acto que se haga en el país el presidente de la Generalitat estará", señaló Torra en Argentona (Barcelona), agregando que los catalanes no tienen Rey y "aún" están "exigiendo y esperando" las disculpas de Felipe VI por dar cobertura en su discurso del 3 de octubre "a la violencia que se ejerció contra inocentes que ejercían su derecho a voto".

El día del aniversario de los atentados, indicó, acudirá a la prisión de Lledoners para visitar al ex conseller Joaquim Forn, "en homenaje a los profesionales que aquel día dieron lo mejor". El president precisó que abrazará a Forn "como símbolo de la excelente labor que hicieron el 17 de agosto", día en el que Torra quiere estar "con las personas que supieron combatir un momento de extrema dificultad para el país y que lo hicieron brillantemente".

Torra levantó previamente otra polvareda al publicar un artículo en varios medios catalanes en el que censuró las "agresiones fascistas" contra el independentismo, que merecen "una condena firme, sin matices ni equilibrios, por parte de todos". Bajo el título Como un solo pueblo contra el fascismo, Torra sostiene que en las últimas semanas se ha producido un "incremento notable de las agresiones, amenazas, intimidaciones y violencia fascista" en Cataluña.

Tras transmitir su apoyo a los agredidos -que colgaban lazos amarillos o instalaban cruces en apoyo de los políticos soberanistas presos-, afirma que "esta violencia, como todas, debe terminar" y exige "una condena firme, sin matices ni equilibrios, por parte de todos" ante lo que califica como "brotes de fascismo".

Ante estas palabras se revolvió el presidente de Ciudadanos (C's), Albert Rivera. "Violar el Estatut y la Constitución para declarar la secesión es fascismo", como también lo es "apoyar la violencia de los comandos separatistas", afirmó el líder naranja. Inés Arrimadas, líder de C's en Cataluña, denunció "la violencia fascista que sufren muchos catalanes no independentistas y sus representantes, aunque Torra no lo condene porque para él no somos catalanes sino bestias".