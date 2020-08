Los diez actores mejor pagados de 2020

No está siendo un buen año para la industria del cine (ni para otras muchas), aunque sí para la televisión, especialmente en el caso de las plataformas de vídeo a la carta como Netflix, HBO o Disney+, que precisamente llegó en pleno confinamiento y ha sido la salvación para muchos padres en apuros en estos meses. La crisis del coronavirus va a pasar una importante factura al séptimo arte, que no hecho ningún estreno importante desde marzo a pesar de que las salas de cine están ya abiertas (con aforo reducido y mascarillas obligatorias), con la salvedad de la segunda parte de la película de Santiago Segura, Padre no hay más que uno, que ha visto recompensada la valentía de estrenar recién aterrizada la nueva normalidad.

Pese a todo, el cine sigue pagando muy bien a sus estrellas, y la revista Forbes da buena cuenta de ello en su nuevo ranking de actores mejor pagados de 2020 (en realidad, el listado cubre el periodo comprendido entre junio de 2019 y junio de 2020, antes de la debacle de la industria), en el que repiten muchos clásicos y se incorporan algunos debutantes.

Dwayne Johnson

La Roca repite como la estrella mejor pagada del mundo. Reunión 87,5 millones de dólares durante el año, muy especialmente por los los 23,5 millones que le ha pagado Netflix por ser el protagonista de su filme Red Notice.

Ryan Reynolds

El divertido y descarado actor, popular por encarnar a Deadpool, se incorpora a la lista de los reyes de Hollywood gracias a su doble trabajo con Netflix, en las películas Red Notice y 6 en la sombra, por las que se ha embolsado 20 millones de dólares (por cada una). En total, ha ganado 71,5 millones este año.

Mark Wahlberg

También está Netflix detrás del éxito de Wahlberg, que ganó 58 millones de euros, la mayor parte por ser el protagonista de la película de acción Spenser: Confidencial. Ahora rueda la versión cinematográfica del popular juego Uncharted, con la que se hará de oro en 2021 si la pandemia no lo estropea.

Ben Affleck

55 millones ganó el actor y director estadounidense este año, y eso sin haber participado en ningún gran estreno cinematográfico. Sus papeles en Triple Frontera y Su último deseo, ambas bajo el paraguas de Netflix, han sido cruciales.

Vin Diesel

No llegó a los cines Fast & Furious 9 (sí, la novena), que se tuvo que retrasar por la pandemia, pero eso no ha impedido que el actor de acción ganase 55 millones de dólares en un año, una cantidad que hubiera subido hasta las nubes de haberse producido el estreno.

Akshay Kumar

La industria de Bollywood siempre aparece en alguno de estos puestos. En este caso le toca al actor Akshay Kumar, que ganó 48,5 millones de dólares, en parte por su acuerdo con Amazon Prime Video.

Lin-Manuel Miranda

Tras deslumbrar como una de las estrellas de El Regreso de Mary Poppins, Disney ha querido seguir explotando al cantante y actor haciéndolo protagonista de la versión filmada de Hamilton, el musical de Broadway que ya puede verse en la plataforma Disney+.

Will Smith

Ahí sigue, entre los primeros, año tras año. El Príncipe de Bel Air es el rey de Hollywood y ganó 44,5 millones de dólares en 2020.

Adam Sandler

Continuamente criticado, pero sigue haciendo pelis que ganan dinero y, aunque ahora no llene las salas, sí lo hace con los sofás de las casas gracias a su acuerdo con Netflix para la producción de comedias. 'Criminales en el mar' ha sido la última. Ganó 41 millones este año.

Jackie Chan

El actor nacido en Hong Kong sigue demostrando sus dotes para las artes marciales a pesar de llevar décadas en las pantallas. Amasó 40 millones de dólares gracias a sus acuerdos comerciales y a sus diferentes papeles en cinco películas este año.