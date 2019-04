Alejandro Sanz vuelve a su calle de Alcalá de los Gazules

Aquel pequeñajo de apenas un año que su abuelo José sostenía en el Paseo de la Playa, volverá mañana sábado a la calle que corrió de niño tantas veces en compañía de sus familiares y amigos.

Uno de ellos, su primo Javier, tendrá el honor de recibirle como alcalde en el Ayuntamiento. Por aquellos años de infancia, ni Alejandro Sánchez Pizarro, ni Javier Pizarro Ruiz, podían imaginar dónde estarían muchos años después y qué derroteros tomarían sus vidas, uno como cantante y compositor de relevancia mundial, y el otro, la máxima autoridad del pueblo que le vio nacer, Alcalá de los Gazules.

Ambos compartirán mañana vivencias en un día que formará parte de la historia de los dos. El primero, porque sumará a su título de Hijo Adoptivo, el tener una calle con su nombre, el otro, porque este acto, que cumple un mandato de pleno, tendrá repercusión mundial, y el nombre del pueblo estará en todos los medios informativos, dada la trayectoria mediática del cantante.

Para que todo salga bien, como pasó en 2002, se ha organizado un dispositivo compuesto por efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y seguridad privada que dirigirán a las miles de personas que se esperan que lleguen al pueblo hacia el aparcamiento en el que se convertirá el recinto ferial. Desde ahí, a la calle donde tendrá lugar el homenaje apenas hay 300 metros.

La cuesta de Santo Domingo, como se la conoce en el municipio, estaba siendo sometida ayer a un profundo lavado de cara, ya que el edificio del antiguo cine Andalucía ha sido pintado y limpiado en su parte externa para que presente sus mejores galas.

Javier Pizarro, ha expresado que con la declaración de Hijo Adoptivo “se le reconocía a Alejandro su relación con el pueblo, y ahora venimos a cumplir un acuerdo de pleno del anterior mandato municipal con el que hacemos justicia y ponemos el nombre de una calle al hijo más ilustre que tiene este pueblo”.

El alcalde recomienda a las personas que quieran acudir a este acto, a que lo hagan desde una temprana hora, y que mientras llegan las siete de la tarde, hora prevista para el comienzo del acto, disfruten del pueblo.

Antes que nada, Alejandro Sanz se dirigirá al Ayuntamiento, para estampar su firma en el Libro de Honor. De ahí, en un vehículo, se desplazará hasta la calle en cuestión. El Ayuntamiento ha habilitado un escenario desde el que se correrá la cortina que hará descubrir la cerámica con el nombre de la calle y un poema que el artista compuso hace un tiempo dedicado a la población.

Precisamente, ese poema se recoge al final del video promocional que la localidad presentó en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, y que dice: “Pobre de aquel pobrecito que no conozca Alcalá. Casas blancas, gente de oro, sol de estaño, la salá. Es chiquito mi tesoro … Plaza Alta y madrugá. Un espejo y las estrellas, es la sierra que va al mar. Pobre del pobrecito que no conozca Alcalá, que no aprenderá en su vida por qué en este pueblo todos sabemos volar”.

Para esta ocasión, al igual que ocurrió en 2002, se prevé la asistencia de varios miles de personas a este acto. En aquella ocasión fue un pleno que se celebró en el pabellón deportivo, esta vez será en plena calle, con lo que el aforo no está limitado. Sí estará limitado el acceso a la zona donde se desarrollará el acto.