Borrell afirma que España ha logrado lo que quería sobre Gibraltar

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró este lunes que España ha conseguido “negro sobre blanco” lo que pretendía conseguir: que cualquier negociación futura sobre Gibraltar debe ser “aparte y tener el acuerdo de España”.

“¿Qué pretendíamos? ¡Esto! ¿Lo hemos conseguido?, ¡Redondo!”, afirmó el ministro antes de intervenir en un foro de la Universidad Complutense sobre el futuro de Europa.

Borrell respondió así al ser preguntado por las palabras de la primera ministra británica, Theresa May, quien dijo ayer ante el Parlamento de Reino Unido que España “no ha conseguido lo que quería respecto a Gibraltar”, en referencia a la modificación del artículo 184 del acuerdo del Brexit.

Margallo: “El blindaje de España con Gibraltar son solo declaraciones de buenos deseos” José Manuel García-Margallo, exministro de Asuntos Exteriores con el PP, criticó el acuerdo alcanzado por el Gobierno sobre la declaración política de la Comisión Europea. “Ese blindaje son solo declaraciones de buenos deseos. No puede compararse con el valor jurídico que tiene el acuerdo de retirada, con los artículos 3 y 184”, aseguró Margallo sobre el documento anejo de la Comisión Europea y el Consejo sobre futuras negociaciones de Gibraltar. Según el exministro, España debe hacer lo que hizo Reino Unido cuando comenzó las negociaciones con Irlanda del Norte en materia de independencia. “Hay que fijar por ley que es lo que nuestros legisladores pueden o no hacer”, destacó.

“¿Eso ha dicho?”, replicó Borrell, “pues qué le vamos a hacer, pregúntele a la señora May”. Según el ministro, para España “se trataba de dejar claro que, cuando se negocie la futura relación ente el Reino Unido y Europa, esas negociaciones no afectan a Gibraltar”. “La negociación con Gibraltar es una negociación, pero aparte, y que los acuerdos sobre Gibraltar tienen que tener el visto bueno de España”, recalcó Borrell.

“Eso es lo que queríamos y es lo que hemos conseguido blanco sobre negro”, dijo el ministro, quien añadió que “si May no lo quiere aceptar o pensaba que pretendíamos otra cosa...”. Borrell aconsejó leerse la carta de los presidentes de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el Consejo Europeo, Donald Tusk, en la que certifican que el artículo 184 se interpretará como pedía España.

El ministro de Exteriores también afirmó que el Reino Unido ha perdido “cierta capacidad soberana” en la negociación sobre el Brexit y Gibraltar. Borrell se expresó así en una entrevista en la Cadena SER en la que subrayó que, si bien el Acuerdo de Salida y la Declaración Política no recogen la interpretación de España del artículo 184, sí lo hacen las tres cartas que certifican que en “las negociaciones sobre la relación futura que se den entre la UE y el Reino Unido, Gibraltar no será objeto de éstas”. “Es decir, de alguna manera, el Reino Unido pierde cierta capacidad soberana porque ya no es libre para negociar con la Unión Europea sobre Gibraltar”, explicó.

Las palabras de Borrell se encontraron con la oposición del Gobierno de Gibraltar. “No es verdad que el Reino Unido haya perdido alguna medida de su soberanía sobre Gibraltar porque ya no puede negociar la futura relación con la Unión Europea. Este no es el caso”.

El número 6 de Convent Place afirmó que la primera ministra británica, Theresa May, “ha dejado claro de forma inequívoca que el Gobierno del Reino Unido negociará en representación de la familia de naciones británica en su totalidad, y esta incluye a Gibraltar. El documento al que se refiere Borrell es un documento político sin ningún valor legal”.

El Ejecutivo del Peñón indicó que en las próximas negociaciones sobre la futura relación tras el Brexit, “la realidad es que todos los estados miembros de la Unión Europea no solo tendrán veto sobre absolutamente todo, sino que, además de esto, los diferentes parlamentos nacionales o, en algunos casos, incluso regionales de los estados miembros deberán aprobar todos los aspectos de la futura relación”.

“Hablar de vetos y de exclusiones no es en absoluto constructivo. Solo sirve para generar incertidumbre entre las personas que viven en la región colindante con Gibraltar”, lamentó el Gobierno liderado por Fabian Picardo.

Borrell también respondió a Picardo sobre la validez del acuerdo. “Para él las declaraciones de los Gobiernos son papel mojado. Quien piense así es alguien con quien más vale no juntarse para declarar nada”, dejó claro.

“Cuando 27 gobiernos más uno (Reino Unido) firman un texto para decir como se interpreta un Tratado, eso no puede ser papel mojado porque nadie puede ir en contra de sus propios actos. La declaración vincula a todos en torno a cómo se interpreta un Tratado y, llegado el caso, nadie podrá decir ante un tribunal de Justicia que es papel mojado y no tenía intención de cumplirlo”, sentenció el ministro de Exteriores.

Borrell encontró en estas palabras el apoyo del ministro alemán de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, con el que participó en un acto de la Universidad Complutense. “La declaración conjunta del Consejo y la Comisión Europea sobre Gibraltar en el marco del acuerdo para el Brexit es jurídicamente vinculante. Me sorprende el debate de cuestionar el carácter vinculante de la declaración”, afirmó.

“Naturalmente que se trata de un documento jurídicamente vinculante, de una interpretación vinculante, tal como hemos hecho en muchas otras ocasiones en la UE”, dijo Mass, que recalcó que para el Gobierno federal alemán “este tema queda zanjado tal como se ha formulado”.