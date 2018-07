De Chare a Har en 11 años

Desde aquel 30 de noviembre de 2007, fecha en la que se colocó la primera piedra del Centro Hospitalario de Alta Resolución y Especialidades (CHARE) La Janda, hasta el día de ayer, 16 de julio de 2018, han transcurrido diez años, siete meses y dieciséis días y en el camino se han caído la C de Centro y la E de Especialidades. Así se comprobó ayer en el acto de inicio de la nueva carretera de acceso a este centro sanitario.

La E del Hospital de Alta Resolución y Especialidades (HARE) no estaba, y aunque podría tratarse de una caída accidental, dado que algunos gorriones han anidado al amparo de esas letras., no es así. La E de Especialidades ha desaparecido porque nunca debió estar ahí ya que “se entiende que en un hospital hay especialidades médicas y sería redundante”, según explicó a este redactor un alto cargo de la empresa pública Bajo Guadalquivir, que será la encargada de la gestión de este centro hospitalario de la Janda. Esta misma persona aclaró, que este hospital no dará servicio a la población de Paterna, como en algunas notas de prensa de la Consejería de Salud se ha señalado en repetidas ocasiones, ya que es ilógico que alguien de Paterna de Rivera se tenga que desplazar hasta Vejer, haciendo un itinerario en el que puede emplear más de 30 minutos, cuando tiene a solo cinco minutos el Hospital de Puerto Real y una carretera directa para hacer posible esa comunicación.

La visita de ayer al Hospital de Alta Resolución (HAR) La Janda, también permitió conocer los detalles de la nueva carretera de acceso al servicio de urgencias de este centro sanitario y por qué se ha optado por una intersección y no por una rotonda. Una duda que despejó el Jefe de Carreteras, Antonio Mora, al teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vejer, Daniel Sánchez, que se interesó por esa cuestión. La respuesta fue clara, primero porque sería una rotonda con una sola salida, por lo que no tenía razón de ser, y segundo, porque al ser un solo acceso podría provocar retenciones, y dificultar el tráfico rodado en uno y otro sentido de la marcha.

Así, la intersección en la carretera autonómica A-2230, que une Vejer con la costa, será una obra que afectará a sus 200 primeros metros, que tenía prevista una duración de seis meses y que se quedará en solo dos, por lo que estaría terminada a mediados de septiembre. En ese tiempo se construirán dos nuevos carriles en su margen izquierdo, por lo que no afectará apenas al tráfico rodado, muy intenso en esta fecha del año.

Los trabajos, presupuestados inicialmente por la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en 350.323,56 euros, se han adjudicado por un importe de 317.970 euros a la empresa Construcciones Garrucho SL, cuyo personal, auxiliado de maquinaria pesada, retiraban ayer parte de la maleza crecida en la zona sobre la que irá esta nueva vía de comunicación. Unos trabajos que fueron conocidos sobre el propio terreno por el delegado de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón; el delegado territorial de Fomento, Federico Fernández; el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Manuel Herrera; así como el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vejer, Daniel Sánchez.

Durante esta visita, Belizón subrayó que con motivo de la próxima apertura en el último trimestre de este año del Hospital de La Janda “se hacía necesario ejecutar esta conexión con la carretera A-2230 para resolver las necesidades del funcionamiento del centro en cuanto a accesos del tráfico rodado, urgencias y acceso peatonal”.