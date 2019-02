Ciudadanos apurará hasta última hora para presentar a sus alcaldables en Cádiz

Las siglas de Ciudadanos no tienen actualmente mancha alguna y líderes como Albert Rivera o Inés Arrimadas mantienen a día de hoy un tirón electoral que se supone que sigue siendo importante. Además, en la retina quedan los resultados de unas elecciones andaluzas en los que el partido naranja creció mucho, ganó en un buen número de ciudades importantes –también en la provincia de Cádiz– y además fue una fuerza decisiva para acabar con el reinado del socialismo en esta comunidad autónoma.

Ninguno de los dirigentes de peso de Ciudadanos lo dice abiertamente, pero las razones expuestas en el párrafo anterior pueden explicar los motivos por los que este partido político se está tomando con tanta parsimonia el proceso preparatorio de las elecciones municipales que tendrán lugar el domingo 26 de mayo. Después de que en los últimos meses el PSOE y el PP hayan ido designando a un buen número de sus candidatos a alcaldes y de que Podemos e IU lleven tiempo sopesando en qué localidades gaditanas puede haber una confluencia de izquierdas y en cuáles no, Ciudadanos sorprende al no haber elegido todavía a ni uno solo de sus candidatos a alcaldes pero no sólo en la provincia de Cádiz sino en todo el territorio nacional. Lo que busca este partido, al parecer, es apurar este trámite todo lo posible.

Aún así ya se van sabiendo algunos de los puntos claves de la estrategia de los naranjas de cara a esos comicios locales en la provincia gaditana. El más llamativo de ellos es que no habrá candidatura de Ciudadanos en el global de los 45 municipios de Cádiz sino solamente en las 22 localidades en las que esta formación política cuenta en la actualidad con una agrupación propia que está ya asentada.

Este extremo lo confirma Sergio Romero, parlamentario andaluz por Cádiz y portavoz provincial de Ciudadanos. “No queremos presentar candidaturas en cualquier pueblo por el simple hecho de hacerlo. Estaremos presentes únicamente en aquellos municipios de la provincia en los que tenemos una agrupación de militantes, con un trabajo orgánico detrás y que cuente con un equipo fiable y serio”.

Romero aclara no obstante que esas 22 localidades en las que, en teoría, habrá candidatura de Cs para las municipales de mayo, son las más habitadas de la provincia, lo que le lleva a afirmar que Ciudadanos “abarcará a la práctica totalidad de la población gaditana” en esos comicios.

También tiene claro este partido que los candidatos a alcaldes de la provincia serán propuestos por la dirección provincial de Ciudadanos y refrendados posteriormente por el comité nacional. Al respecto, Romero explica que la formación naranja refleja en sus estatutos las condiciones para que se celebren primarias. De cara a unas municipales el primer requisito es que esa agrupación en concreto cuente con un mínimo de 400 militantes. Y esa cifra, aunque Ciudadanos ha crecido mucho en afiliación en los últimos meses, no es alcanzada actualmente en ninguna localidad gaditana.

La convocatoria de las municipales tendrá lugar a finales de marzo y la presentación de las candidaturas se tendrá que realizar a mediados de abril, es decir, dentro de dos meses. Pese a la cercanía de la cita electoral, en Cs no quiere caerse en la precipitación. “Aún hay tiempo para presentar a nuestros candidatos. Además, en Ciudadanos el proyecto y las ideas de regeneración y cambio están siempre por encima de las personas”, aclara Romero.

El portavoz provincial de Cs abre la puerta a la posibilidad de incluir a independientes para estas listas electorales y no tiene dudas de que este partido tendrá unos buenos resultados en mayo. “Seguiremos creciendo votos, seguro, porque la gente ya sabe que somos un partido útil, serio, moderado y responsable”, afirma.