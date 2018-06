Clavero considera "una vergüenza" la condena por blanqueo de capitales a Hernán Díaz

Un "insulto a la ciudadanía". Un caso "insólito". Algo "indignante". Una "vergüenza". Juan Clavero, portavoz de Ecologistas en Acción, expresaba de ese modo ayer su desconcierto ante la sentencia que ha condenado a penas mínimas por blanqueo de capitales al ex alcalde de El Puerto Hernán Díaz y a otros procesados tras el pacto alcanzado por sus abogados defensores con la Fiscalía. "Es como si una persona roba un banco y llega a un acuerdo con la Fiscalía: que no va a la cárcel y que se puede quedar con el dinero robado. Es incomprensible que la corrupción en este país tenga premio. Es un acuerdo que la Fiscalía tendrá que explicar", dijo Clavero.

La Fiscalía solicitaba cuatro años de prisión para Hernán Díaz, y también para Juan Carlos Rodríguez, ex concejal de Urbanismo, y Fernando Jiménez Fornell, ex arquitecto municipal, en un caso en el que también han sido condenados la esposa, un hijo y la nuera del ex alcalde y la esposa de Fornell. Sus abogados negociaron una condena con la Fiscalía y hubo pacto. Todos admitieron haber cometido un delito de blanqueo de capitales y no fue necesario celebrar el juicio. Lograron así una importante rebaja de las penas de prisión solicitadas y también de las multas y de las cantidades de dinero que deben reintegrar por haberlas obtenido de manera ilícita.

"El principio básico en la lucha contra la corrupción", comentó ayer Juan Clavero, "que quien la hace la paga y que hay que devolver hasta el último céntimo de lo robado, no se cumple en este caso porque se van a quedar con el dinero robado. Es insólito. Hablamos de 671.337 euros de ingresos de este grupo de corruptos que consiguieron con mordidas y comisiones ilegales, presuntamente de empresas contratadas por el Ayuntamiento de El Puerto. Se quedan con el 90% del dinero. Ahora les piden que devuelvan una mínima parte de esa cantidad. No lo entendemos".

Clavero considera que podría ser razonable cerrar el caso con un acuerdo que rebajase las penas de prisión. "Pero no gratis", advierte. "Porque al final", explica, "nadie va a la cárcel y se quedan con el dinero que han robado. Incluso aunque varios de ellos (Hernán Díaz, Fernando Jiménez y Juan Carlos Rodríguez) ya tienen antecedentes penales. Porque todos ellos están condenados por delitos de corrupción: por prevaricación, por delitos contra la ordenación del territorio... Es decir, que todo esto viene de muy lejos y ahora el premio final es que se les perdona la cárcel y se pueden quedar con el dinero robado".