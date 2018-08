Colapso en el centro de menores de La Línea: 218 jóvenes en solo 24 plazas

Para ello se está barajando utilizar el antiguo club de alterne El Jardín del Edén, en Pelayo, aunque aún no hay una decisión tomada. Se trata de un edificio que permitiría albergar a 72 menores (frente a las 16 actuales) pero fuentes del centro temen que se quieran atender con el mismo número de trabajadores.

Además es difícil ejercer un control en un centro en el que además los jóvenes son tutelados, pero no internos: saltan el muro del centro (como denuncian los vecinos de alrededor), pasan buena parte del día en la calle y hay huidas, como en todos los equipamientos de este tipo. Un único mediador intercultural atiende las necesidades del centro durante unas horas por las mañanas.

Para poder albergar a esa cantidad de personas, a los colchones en el suelo se han sumado ahora sillas en el patio en las que estarían durmiendo los menores, denuncian algunas fuentes. Los trabajadores ya han expresado su desazón en ocasiones anteriores, que se ha reflejado en denuncias sindicales (como una reciente de UGT). Hasta los sustitutos de verano están ya quemados de una situación en la que no solo no se puede atender adecuadamente a los jóvenes, sino que es caldo de cultivo para enfrentamientos o problemas sanitarios como la sarna que ha aparecido en alguna ocasión en el centro.

Los centros de menores extranjeros fueron los primeros el año pasado en dar la voz de alarma. Ya advertían entonces que se estaba sobrepasando su capacidad de acogida y que no podían atender adecuadamente al cada vez más creciente número de menores no acompañados que llegaban a Andalucía: en 2017 se duplicó el número de personas atendidas en Andalucía, más de 4.100 niños y jóvenes. Y este año han llegado ya 3.000.

La Junta pide "solidaridad" a otras comunidades

El portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, insistió ayer en la necesidad de la "solidaridad compartida" de todas las comunidades autónomas en el acogimiento de los menores inmigrantes no acompañados que llegan a las costas porque Andalucía "no puede hacerlo sola". Aunque la comunidad autónoma tiene la competencia sobre estos menores y ha habilitado créditos para financiar centros de acogida, Blanco señaló que es necesario que se impliquen el resto de regiones porque en lo que va de año han llegado a las costas de Andalucía más de 3.000 menores sin acompañamiento y "Andalucía no puede hacerlo sola". El portavoz confió en declaraciones recogidas por Efe en que en la reunión de la conferencia sectorial políticas migratorias, que se celebrará el lunes, se aborde este asunto y haya avances y "resultados pronto". En cualquier caso, precisó que más allá del contexto nacional "se necesitan soluciones efectivas de la Unión Europea para contener la avalancha de inmigrantes cuando llegan a España y sobre todo en los países de origen".