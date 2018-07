Cruz Roja atiende en junio al triple de inmigrantes que en todo 2015

Cruz Roja Española atendió solo durante el pasado mes de junio a un total de 3.060 inmigrantes llegados en pateras a las costas gaditanas o rescatados por Salvamento Marítimo en aguas del Estrecho de Gibraltar y su entorno. La cifra representa casi la mitad de todos los migrantes asistidos en 2017 (6.699) y casi triplica la de 2015, año en el que fueron 1.092. En 2016, se alcanzaron los 1.522, frente a los más de 5.600 asistidos ya este año hasta el 30 de junio. Nada más que en mayo fueron 1.395, informaron la presidenta de la organización, Rosario García Palacios; el coordinador provincial, Javier Gil; y el secretario de la organización en territorio gaditano, Manuel Jesús Muñoz, justo después de presentar la memoria de actividades del año pasado. En 2017 crecieron de manera importante las intervenciones y los recursos humanos y materiales dedicados a la atención del colectivo humano hoy por hoy más vulnerable.

Los responsables de la institución humanitaria agradecieron especialmente la colaboración de los Ayuntamientos de Cádiz, que cedió el uso del Centro Náutico Elcano, y el de Jerez, que hizo lo mismo con el pabellón deportivo Kiko Narváez, así como la de la Junta de Andalucía, que brindó dos albergues juveniles en Tarifa y Jerez para el alojamiento de los inmigrantes llegados a principios de junio. La arribada en varios grandes contingentes llegó a colapsar las seis comisarías de la provincia y a generar un grave problema para estas personas, que de no haber sido atendidas, se habrían quedado literalmente tiradas en la calle.

"Aquí tenéis las llaves, no me las devolváis hasta que no terminéis con vuestro trabajo", cuentan los responsables de Cruz Roja que les dijo la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez. Los directivos de la organización también valoraron la sensibilidad del regidor gaditano, José María González, que brindó toda la ayuda posible desde el primer momento, pese a la oposición y los avisos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), que terminaron convirtiéndose en un expediente sancionador por el supuesto uso indebido de unas instalaciones de las que el consistorio es concesionario.

A pregunta de este periódico, la presidenta y el coordinador provincial de Cruz Roja informaron de que responsables de la organización han mantenido una reunión con la APBC para explicarle su labor frente a la emergencia humanitaria del mes pasado, después de que sancionase al Ayuntamiento gaditano por alojar temporalmente en el Centro Náutico Elcano a varios hombres y a una treintena de mujeres y a sus hijos menores llegados en pateras a la costa gaditana.

Miembros de la organización reconocen que en el encuentro hubo receptividad por parte de la APBC, pero no avanzaron si hubo compromiso o no de un cambio de actitud respecto a futuras llegadas de inmigrantes y a la necesidad de su alojamiento urgente en nuevos episodios de emergencia humanitaria que pudieran producirse en los próximos días y semanas.

Durante el año pasado, Cruz Roja a Española atendió en la provincia de Cádiz a un total de 4.367 personas inmigrantes, 1.288 de ellas en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Tarifa; a otras 1.877 en proyectos de integración y a 1.695 en centros de acogida. Además, la organización dio asistencia a 38 personas solicitantes de asilo y refugiadas.

Javier Gil explicó que para las personas refugiadas mantienen en Puerto real un centro específico coordinado con el Gobierno con una capacidad de 30 plazas. Allí permanecen un máximo de seis meses y el resto del tiempo, hasta dos años, en otras ubicaciones, "compartiendo puerta y casa con el resto de los ciudadanos". El número de atenciones en este campo va en aumento dado que cada año el Plan de refugiados se incrementa en unas 60 personas, añadió el coordinador provincial de Cruz Roja.

Respecto a los inmigrantes, Rosario García precisó que hasta el pasado mes de abril, la media de personas asistidas a diario en la provincia fue de unas 250, pero que a medida que fueron mejorando las condiciones meteorológicas y de la mar el promedio se fue incrementando.

Desde la institución humanitaria agradecen la ayuda prestada por voluntarios procedentes de otras provincias y comunidades autónomas a los Equipos de Respuesta Inmediata de Emergencias.

Cruz Roja sigue trabajando en coordinación con todas las instituciones para dar respuesta a todas las intervenciones que son necesarias. Sólo durante el mes pasado fueron casi 300 en muchos puntos de la provincia, principalmente en el Campo de Gibraltar y Barbate.