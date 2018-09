España dice que las tretas británicas complican un acuerdo por Gibraltar

El secretario de Estado para la Unión Europea, Marco Aguiriano, aseguró ayer que el proceso de negociación sobre Gibraltar y el Brexit "está complicado", en parte por culpa de las estratagemas de los británicos, lo que no le impidió mostrarse convencido de que habrá acuerdo.

Aguiriano explicó que, ante las constantes tretas de los negociadores británicos, el negociador principal de la UE para el Brexit, Michel Barnier, advirtió de que "hace suya" la propuesta española para Gibraltar y que "España ya no negocia sola, sino con toda la UE detrás".

El secretario de Estado detalló el desarrollo de la negociación y la urgencia por lograr un acuerdo en las próximas semanas que permita avanzar en la negociación general para la salida del Reino Unido de la UE. Así, aseguró que, en este proceso, España mantiene "absolutamente la misma línea" e incluso el mismo equipo negociador que el Gobierno anterior, pese a lo que reconoció que "el tema de la negociación está complicado". Aguiriano explicó que "antes ya del verano, España puso sobre la mesa un proyecto de protocolo" que abordaba todos los temas de las conversaciones y pedía comentarios británicos a las propuestas. Desde entonces, ha habido siete rondas de negociación y el equipo británico ha mandado "sus primeros papeles el fin de semana pasado. Y con sorpresas". Así, los representantes del Reino Unido no confirmaron "muchas cosas de las que nos habían dicho" y añadieron temas "que nunca habían mencionado".

Ante esta perspectiva, el equipo del negociador principal de la UE para el Brexit, Michel Barnier, avisó a los británicos de que "ya no están negociando con España, sino con toda la UE" y de que asume como propia la última versión del documento español. "Ahí se quedaron un poco tocados" los británicos, dijo.

Además, Barnier advirtió al Reino Unido de que "si continúan pretendiendo obtener ciertas ventajas para Gibraltar que tocarían la soberanía española, habría que hacer lo mismo con Irlanda del Norte", comentó Aguiriano. Pese a todo, el secretario de Estado se mostró convencido de que "al final se fraguará un acuerdo" que enmarque las relaciones para los 21 meses de transición y el acuerdo final.

España prioriza en la negociación, según Aguiriano, el contrabando de tabaco, la opacidad fiscal y el estatuto de las más de 30.000 empresas que hay en Gibraltar, además de la contaminación medioambiental, el respeto de las zonas pesqueras y el control del istmo del aeropuerto.

"Queremos ver avances, progreso, una dirección, un movimiento. Que veamos de dónde han salido y hacia dónde van, y luego tenemos 21 meses para cerrarlo", subrayó Aguiriano.

En su opinión, los británicos saben que tienen que llegar a un acuerdo y "otra cosa es que negocien muy bien, que jueguen a póquer, dramaticen, pongan presión, o quieran hacernos creer que no pagarán el precio del Brexit ellos solos".

En cualquier caso, la dureza de la negociación ha "unido mucho a Europa" y, pese a que "los británicos han intentado dividirnos, han intentado buscar apoyos para dulcificar su salida", esa "unidad y fuerza negociadora de Europa se va a mantener".

"Creo que se van a dar cuenta, igual in extremis, de que tienen que pactar sí o sí. Y a lo mejor acabarán pactando en condiciones no tan buenas como las que hubieran podido obtener si hubieran negociado desde el principio con todas las cartas sobre la mesa, y con claridad, y con otros ritmos, porque la gente empieza a estar cansada de pedir papeles cuando tienen todos los instrumentos necesarios para facilitarlos". Se trata -opinó- de una estrategia para permitir a la primera ministra británica, Theresa May, "llegar con cierta fuerza al congreso de su partido y salir con más fuerza" y, entonces, "muy rápidamente hacer propuestas que ya existen para cerrar el acuerdo cuanto antes". Si no es así, el acuerdo sobre el Brexit no llegará antes de Navidades, calculó Aguiriano quien sentenció que habrá un acuerdo sobre Brexit "porque al final, en Europa siempre se llega a un acuerdo de alguna manera".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló ante la Asamblea General de la ONU de que, tras el Brexit, Gibraltar podría seguir teniendo con la UE una relación beneficiosa para toda la región, aunque añadió que sería "inevitablemente" a través de España.

La reclamación de la soberanía sobre la colonia británica no falta nunca en los discursos españoles ante la Asamblea General de la ONU. En esta ocasión, en vísperas del Brexit, la reclamación consistió en recordar que "la posición de España es conocida y se alinea con la doctrina de Naciones Unidas". Y acto seguido, Sánchez expresó su deseo de aprovechar la "circunstancia histórica" del Brexit para lograr beneficios para la población local. "La decisión del Reino Unido de abandonar la UE conlleva la salida de Gibraltar de la Unión. Deseo como Gobierno que aprovechemos esta circunstancia histórica para que la nueva relación que pueda establecerse entre la UE y Gibraltar, y que ha de pasar inevitablemente por España, aporte prosperidad y beneficie a toda la región, a los gibraltareños y al área más amplia de Campo de Gibraltar", reza el discurso del presidente del Gobierno.

Sánchez se expresó en estos términos sobre el Peñón en un momento en que España y Reino Unido están negociando un acuerdo bilateral para que las reglas que rijan durante el periodo transitorio tras el Brexit -20 meses a partir del 29 de marzo de 2019- se apliquen también al Peñón. El Gobierno español espera cerrar ese acuerdo en el mes de octubre e insistió en múltiples ocasiones en que no desea que Gibraltar se convierta en el último escollo para un acuerdo global, sino más bien en el primer paso hacia él. Además, el Ejecutivo ha incidido en múltiples ocasiones en que lo que está en juego en esas negociaciones no es la recuperación de la soberanía, una reivindicación que España mantiene, sino las condiciones de vida y la prosperidad del Campo de Gibraltar. Así, esa negociación versa sobre asuntos como fiscalidad, medio ambiente o lucha contra el contrabando. En su última respuesta sobre este asunto en una rueda de prensa, Sánchez no mencionó el uso conjunto del aeropuerto, un asunto que ya el Gobierno anterior reconoció como escollo en la negociación con Londres. Si el aeropuerto queda fuera del acuerdo, explican fuentes diplomáticas, la consecuencia será que en los 20 meses posteriores al Brexit el aeródromo seguirá fuera del 'cielo único europeo', tal como sucede hasta ahora, puesto que España, que considera ocupado el istmo donde se ubican sus instalaciones veta su inclusión en las normas europeas.