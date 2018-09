Gobierno y Junta dan hoy a conocer el proyecto que sustituye a Las Aletas

Después de hace casi exactamente siete meses, hoy se dará a conocer la iniciativa que sustituirá al proyecto Aletas. El 23 de febrero de este mismo año, las dos principales administraciones encargadas durante 11 años (formalmente) de sacar adelante el proyecto de Las Aletas, lo daban por acabado.

En una rueda de prensa conjunta, el entonces delegado del Gobierno en Andalucía, el popular Antonio Sanz, junto con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, decían públicamente lo que de puertas hacia adentro se llevaba mascando mucho tiempo: que las dos sentencias del Tribunal Supremo dando la razón a las tesis ecologistas hacían inviable seguir adelante. Ese mismo día, sin embargo, anunciaban que nacía una nueva iniciativa que respetaría el terreno sobre el que no se podía actuar, y que generaría empleo vinculando el nuevo proyecto a la logística y al puerto de Cádiz. Hoy, Gobierno central y autonómico (ambos del mismo color político) darán a conocer las líneas principales de esa nueva idea en la que han trabajado sin descanso técnicos de ambas administraciones desde entonces. Será tras la celebración de un consejo rector (aún se denomina así) que llega después del que tuvo lugar el pasado 26 de julio.

Habrá que conocer hoy también que figura legal es la que sostendrá a este nuevo proyecto, que se asentará sobre el terreno del polígono de Las Aletas, en Puerto Real, pero que no ocupará 527 hectáreas, sino menos de 200. El papel de este municipio será otra de las cuestiones que tendrán que resolverse. Sin ir más lejos, en el citado consejo rector de finales de julio, el alcalde, Antonio Romero, no acudió y además anunció que no descartaba impugnar los acuerdos que surgiesen de "esa caricatura de reunión", como la definió.

Romero, no obstante, tiene intención de acudir hoy a la reunión. Cosa distinta será el papel que Puerto Real como institución tenga a partir de ahora. De hecho, el equipo de gobierno puertorrealeño (formado por Sí se puede y Equo) ha sido uno de los principales valedores del proyecto alternativo a Las Aletas, apoyado por entidades ecologistas, sindicales y vecinales, que pretende desarrollar otro tipo de industria en la zona, más "respetuosa" con el entorno y capaz de generar empleos alejados del sector industrial o logístico.

Por último, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía daba ya el primer paso con vistas a la nueva ordenación prevista en esta iniciativa con el nombramiento, el pasado martes, del actual delegado territorial de Fomento y Vivienda en Cádiz, Federico Fernández Ruiz-Henestrosa, como representante de la Junta en el consejo de administración de la Sociedad de Gestión del Proyecto Aletas, SA.