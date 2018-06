"Hace falta una mayor coordinación institucional"

El coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, y la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, reclamaron ayer en Jerez una mayor "coordinación institucional" para responder al fenómeno de las migraciones. En la comparecencia que hicieron de manera conjunta tras reunirse con colectivos sociales como Alma de África y Accem, criticaron duramente también que se hable de "avalanchas" ante la llegada de pateras cuando es una fenómeno habitual y que se mantiene en cifras constantes. En este sentido, Maíllo lamentó el "mensaje falso" que se está dando desde sectores "muy interesados, políticos y comunicativos". "Falso porque la migración es un proceso continuo en el que ahora mismo no se está dando ningún dato significativo, salvo repuntes muy circunstanciales vinculados a un invierno que se ha caracterizado por el mal tiempo", afirmó, recalcando que la llegada de inmigrantes está dentro de "las coordenadas normales de un proceso que lleva ya muchos años". En este punto, Maíllo lamentó los recientes "mensajes xenófobos" del diputado andaluz y alcaldable local del PP, Antonio Saldaña, quien dijo que "España tiene que ser solidaria, pero no nos olvidemos de los nuestros". Tras referirse a él como 'Saldaña Salvini', el coordinador de IU en Andalucía destacó el valor de los proyectos solidarios y adelantó que se ha puesto a disposición de las organizaciones sociales con las que se ha reunido "para resolver medidas que desde el actual marco legislativo pueden ayudar al desarrollo de su labor encomiable y a la mejora de la atención a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad sean personas refugiadas o no".

Antonio Maíllo insistió, además, en la que necesidad de ser "veraces" en la información relativa a la migración y advirtió que "vamos a denunciar las mentiras que se lanzan para construir mensajes de carácter xenófobo y parafascistas. Frente a eso nos van a tener en un dique".

El responsable andaluz de IU se refirió también ayer, antes de que se produjera, a la reunión prevista entre el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la consejera del ramo Rosa Aguilar. "Lo que tenemos que esperar es que haya un mensaje unívoco de colaboración institucional", dijo, incidiendo en la necesidad de que sea "una máquina muy engrasada. Echamos de menos un mayor engrase y una mayor fortaleza de la previsión de las Administraciones en el trabajo que tienen que desarrollar de manera coordinada".

En la misma línea, la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, mostró ayer su satisfacción tras el encuentro con colectivos dedicados a la atención a inmigrantes. "Todas esas personas son las que comúnmente, a veces desde los voceros de la derecha, se nos hacen ver como una avalancha. Lo que ellos llaman avalancha son seres humanos que en unos casos huyen de la guerra, en otros de la persecución política y religiosa, y en otros casos huyen de la pobreza como hemos huido de la pobreza en Andalucía", señaló. Por ello, lamentó que se "enfrente" a los inmigrantes con "los pobres de aquí, como hace Saldaña cuando él está cobrando 20.000 euros de pluses en su salario por ser cargo en una comisión fantasma que se ha reunido 5 minutos en los últimos tres años". "Cuando él habla de empezar 'por los nuestros', recordarle que a los nuestros los ha abandonado el PP durante años", añadió.

En segundo lugar, Rodríguez anunció ayer una batería de propuestas que presentará en el Parlamento de Andalucía "para que año tras año no sea una novedad el hecho de que haya repuntes en la llegada de pateras, repuntes que hay que colocar en su justa cifra". "Estamos hablando de 10.000 inmigrantes que han llegado con motivo del buen tiempo. En Jerez, en el estadio de fútbol Chapín caben 20.000 personas", dijo Rodríguez "para que dimensionemos bien cuánto de grande es el fenómeno". Además, aseguró que, tal como le han trasladado los colectivos, los inmigrantes que llegan a la zona "no se quieren quedar aquí en situación de desempleo, se van porque tienen familiares en otros países de Europa y de España y van a tejer redes de la inmigración como toda la vida han hecho los andaluces cuando se han ido a otras ciudades".

Por último, al igual que Maíllo, insistió en la necesidad de que no haya "una atención espontánea o de emergencia como si fuera algo accidental" ya que se trata de un fenómeno "que pasa todos los veranos". Por ello, abogó por un trabajo planificado para que "el gobierno del Estado, no sólo los ayuntamientos, y la Junta asuman su responsabilidad y cooperen institucionalmente para que esa acogida se produzca en una situación de normalidad, como debería ocurrir verano tras verano".

Tras la visita de Rodríguez y Maíllo, la presidenta del PP de Jerez, María José García-Pelayo, lamentó a través de un comunicado que los líderes regionales de IU y Podemos "hayan venido a Jerez sólo y exclusivamente a insultar al PP" y, "lo que es peor, que para ese fin se sirvan del drama de la inmigración".