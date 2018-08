HazteOir consigue dar su charla en El Puerto, pero entre protestas

Finalmente HazteOir celebró ayer en el hotel Puertobahía, de El Puerto, su charla ¿La familia natural en crisis?. A pesar de las trabas impuestas por el Ayuntamiento portuense, especialmente por Matilde Roselló, concejala de Participación Ciudadana, Igualdad y Políticas Transversales, y de la concentración que se manifestó a las puertas del hotel, convocada por colectivos LGBTI de la ciudad, la asociación consiguió llenar el salón del establecimiento.

El debate comenzó a las 20:30 horas. Ya antes, sobre las 20:00 horas, en las puertas del hotel se podía ver a un centenar de personas manifestándose contra la celebración de esta charla. Hasta allí se trasladaron distintos colectivos de la provincia, así como diferentes representantes políticos de Podemos, Levantemos e Izquierda Unida (entre ellos la propia Matilde Roselló y el también concejal José Luis Bueno). Aunque los ánimos estaban un poco caldeados, ya que algunos de los manifestantes realizaron peinetas a las personas que entraban al hotel (sin saber si acudían o no al encuentro), no hubo ningún tipo de enfrentamiento entre las partes. Ya dentro del hotel, la charla, a la que no pudo acudir Ignacio Arsuaga (representante de la asociación), transcurrió también con total normalidad. "Me parece llamativo y triste que haya que organizar un encuentro para hablar de la familia cuando es un tema que debería estar en el día a día", explicaba Leonor Tamayo, ponente del coloquio y autora del libro Mi historia y once más. "Pero lo que me parece más triste es que pongan trabas para hablar de un tema que es la base de la vida y de la felicidad". "Es intolerante que en una democracia una política elegida por los ciudadanos pretenda censurar un debate pacífico", declaraba también Teresa García Noblejas, subdirectora de comunicación de la organización. Asimismo, Amelia Bueno, forense y especialista en Derecho Matrimonial Canónico, añadía que "el problema no es que aquí se opine distinto, sino que no se respete y se agreda".