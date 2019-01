Héroes del Estrecho

20.379 inmigrantes han llegado a las costas gaditanas en el último año. Unos buscando una mejor vida, otros simplemente salvarla. Guerras, hambrunas, luchas étnicas... el abanico de motivos que empujan a un ser humano a abandonar la tierra de sus ancestros es amplio. Sin embargo, y en contra de lo que se pueda creer, el flujo migratorio de África a Europa ha decrecido en los últimos años. En 2018 han sido apenas 70.000, por los 150.000 de 2017 o los casi 300.000 de hace dos años. No obstante, el cierre de fronteras en Italia o Grecia han atraído a más personas hacia España, provocando situaciones muy difíciles en la provincia de Cádiz, que ha acogido al 39% de los 52.586 migrantes llegados a las costas andaluzas hasta el 27 de diciembre. A Almería ha llegado el 23%, el 20% a Málaga y el 18% a Granada. A estos hay que sumar los 300 llegados a bordo del Open Arms el pasado viernes.

Carlos Carvajal, de la Asociación Cardjin, integrada en el Consorcio del Secretariado de Migraciones de la Iglesia y que desde el año 1993 lleva realizando una labor encomiable, resalta que a pesar de los aluviones de los meses de verano “al menos ahora sí tenemos un proyecto que asume la ayuda integral a estas personas”. A los integrantes de esta asociación les preocupa que los recién llegados “tengan la capacidad necesaria de integración en nuestra sociedad”, porque considera que esa es la gran tarea de toda la sociedad europea en general. “El de la integración afectiva es un reto pendiente que tenemos”.

Cardjin ha atendido este año a 700 personas, que han permanecido en sus instalaciones una media de 20 días. Muchos de ellos llegan procedentes del Proyecto de Atención Humanitaria dependiente del Ministerio del Interior y que llegan de centros de internamientos o de los CETI de Ceuta o Melilla. “Los que han pasado ya por estos centros vienen en mejores circunstancias que los que lo hacen directamente de la patera”. Carvajal asegura que los migrantes llegan “con la ilusión de que están aquí, de que pueden continuar con su proyecto migratorio, pero lo hacen con cargas emocionales, porque cada uno tiene una historia diferente, han pasado pruebas duras que les cuesta superar”.

Puntualiza que muchos de ellos son inmigrantes pero que otros son además refugiados que están protegidos internacionalmente, “porque abandonan sus pueblos para salvar la vida”.

El naufragio el pasado 5 de noviembre de una patera en los Caños de Meca provocó la muerte de 23 de sus ocupantes. Al preguntarle a Carlos Carvajal cómo se toman entre los migrantes este tipo de desgracias dijo que “son conscientes de lo que ocurre, claro que sí, lo que pasa es que a la mayoría se les ha muerto alguien por el camino, amigos, familiares, gente a la que le han dado una paliza, o por enfermedades... Han pasado muchas calamidades”.

Cádiz es la provincia que más inmigrantes recibe de Andalucía, concretamente un 39%, seguida de Almería, Málaga y Granada

Desde diferentes sectores de la sociedad se está haciendo hincapié en la necesidad de una legislación más adecuada a las necesidades de unos y otros. “Venimos demandando vías legales para que estas personas no tengan que jugarse la vida. Si pudieran llegar a España con un visado no caerían en manos de las mafias de la inmigración, así que esto serviría también para acabar con ellas”. Otra opción, dice Carlos, es “ayudar al desarrollo de estos países para que estas personas no se vieran obligados a emigrar”. Además, afirma que “hay que dejar de ser hipócritas, porque también necesitamos a los inmigrantes. Es un poco incoherente que mientras que les ponemos muros y vallas el mercado laboral diga que hace falta mano de obra para desempeñar determinadas labores. Luego, cuando mueren mujeres y niños en el mar nos llevamos las manos a la cabeza”.

Y esta tendencia de llegadas de inmigrantes va a continuar. No tiene un fin. “Nos hace falta gente para cubrir puestos de trabajo, gente que cotice para mantener nuestro sistema de pensiones, que supla nuestra falta de natalidad, pero se les ponen trabas para llegar. No tiene sentido”.Por último indicó que las mayores migraciones en el mundo “se dan entre países del sur, no tanto de África hacia el norte”.

Cruz Roja, incombustible

La Asociación Cardjin no está sola en esta lucha. En la provincia, en toda la comunidad, voluntarios de Cruz Roja se afanan en una labor dura y altruista. En Cádiz son 4.300, y cuando son necesarios, incluso los que están destinados a otros proyectos, acuden veloces.

Javier Gil es el coordinador provincial de Cruz Roja y afirmaba a Diario de Cádiz que cuando el mar se traga alguna patera “hay un desánimo generalizado, pero saben que tienen que seguir, que hay que sumar granitos de arena en esta tarea”.

Todos los voluntarios de Cruz Roja reciben una formación específica para poder atender al colectivo de migrantes. “Ademásal terminar su tarea nos reunimos para hablar y que descarguen experiencias que en ocasiones son muy duras, cuentan cómo se han sentido y eso les ayuda, porque en su labor también hay una importante aspecto sentimental, que en la mayoría de los casos no acaba cuando uno se quita el uniforme sino que se lleva a casa. Sobre todo lo que tiene que ver con niños, con bebés, les afecta mucho. Es lógico”.

La media de edad de los voluntarios varía según la época del año. Tienen desde chavales con 18 años hasta personas prejubiladas que quieren ayudar en su tiempo libre. “En vacaciones tenemos a más jóvenes y el resto de año el perfil es de personas más mayores, pero todos aportan su esfuerzo a esta obra de ingeniería humana que es Cruz Roja”.

Cruz Roja está coordinada con Guardia Civil, que tiene el mando único, y Salvamento Marítimo. “Cuando hay un activación de alerta por la localización de una patera se informa a todos los eslabones de la cadena. Nosotros apoyamos también con nuestras embarcaciones también en el mar”.

Luego están las llegadas no controladas, como la que tuvo lugar hace un par de semana en la playa de Santa María del Mar en Cádiz, cuando un grupo de subsaharianos alcanzó la playa. “La parte más visual es esa, la de la atención al llegar a la costa, pero luego también pasan por centros que gestiona Cruz Roja y en la que prestamos especial atención a los menores y a las mujeres embarazadas, que han llegado en buen número este último año”.

Gil afirma que la mayoría de los que llegan a nuestras costas lo hacen de paso. “Ellos buscan sobre todo un destino más al norte, en comunidades francófonas. Llegan en buen estado general, sin enfermedades, como en alguna ocasión se ha dicho a través de bulos”.

Guardia Civil no falla

Y si los voluntarios de estas dos organizaciones tienen una tarea complicada no lo es menos la del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que este año ha celebrado las bodas de plata desde su puesta en funcionamiento y que ha tenido jornadas muy difíciles. Algunos de sus integrantes, hombres curtidos en la mar, han salvado muchas vidas, con días en los que han rescatado hasta a cinco pateras. También han vivido la cara más amarga, la de tener que recuperar a cuerpos sin vida. Juan Andrés Racero, miembro de la Benemérita desde hace 30 años, de los que 25 ha estado destinado en el Servicio Marítimo entre Algeciras y Cádiz, ha sido uno de estos héroes anónimos a los que hemos querido poner rostro con este reportaje. A las puertas del castillo de Santa Catalina, donde reposa una de las pateras llegadas a la ciudad y recuperada como mudo testimonio del drama que no cesa, comentaba lo difícil que es mantener la cabeza fría. “Intentas ponerte una coraza para poder hacer tu trabajo, pero cuando navegas con cadáveres en el barco, como nos pasó tras el naufragio de la patera de los Caños, es complicado mantenerte frío. Nadie te prepara para sacar un cuerpo que lleva varios días en el mar, personas que mueren intentando encontrar una vida mejor”, dijo.

Durante sus años en el cuerpo Juan Andrés se ha topado con situaciones dramáticas y ha realizado comisiones de servicio en Senegal. “Muchas pateras vienen del norte de Marruecos, pero otras lo hacen desde Mauritania o Senegal, recorriendo centenares de millas náuticas en embarcaciones que se encuentran en muy mal estado”.

Juan Andrés tiene claro que si en sus países de origen tuvieran más oportunidades no se lanzarían al mar jugándoselo todo. “Allí lo único que tienen es su vida, y cuando no tienes otra cosa que perder, al final te lanzas al mar intentando mejorar”.

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil también se ha llevado grandes alegrías al rescatar a centenares de personas de las garras del mar. Es en esos momentos, con sus barcos llenos de vida, cuando encuentran más sentido a su tarea.

La labor policial

Y si Guardia Civil, Cruz Roja o Salvamento Marítimo, con quienes intentamos ponernos en contacto para la realización de este reportaje sin éxito, desempeñan su labor básica en tierra y mar, una vez que los migrantes llegan a Cádiz es donde la Policía Nacional tiene la complicada misión de recepcionarlos, abrir expedientes, identificarlos en la medida de lo posible y distribuirlos para los diferentes centros. Durante los meses de verano, al menos hasta que no entró en funcionamiento el CATE de Crinavis en San Roque y se habilitó el colegio salesiano de Campano, en Chiclana, los agentes policiales pasaron momentos muy difíciles, con comisarías atestadas de personas a las que, llegado el caso, tenían que dejar a su suerte en medio de poblaciones de la provincia.

La Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) es la encargada de la investigación de las actividades delictivas, de ámbito nacional y trasnacional, relacionadas con el tráfico de personas, la inmigración irregular y las falsedades. Un portavoz policial comentaba a este diario que en caso de los hombres “las mafias sobre todo buscan mano de obra barata, pero en el caso de las mujeres además pueden caer en manos de personas que las quieran para explotarlas sexualmente”.

Hay que tener en cuenta que la duración máxima del internamiento de los inmigrantes en los CIE no podrá exceder de 60 días, debiéndose solicitar de la autoridad judicial la puesta en libertad del extranjero “cuando con anterioridad al transcurso de este plazo se tenga constancia de que la práctica de la expulsión no podrá llevarse a cabo”, comentan desde la Policía.