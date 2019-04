Un preso islamista de Puerto III provoca un fuego en su celda al quemar papeles

Los sindicatos de prisiones lamentaron que en la tarde del lunes “intentamos en dos ocasiones, en sendos actos del ministro del Interior , Fernando Grande-Marlaska, hacerle entrega de un dossier con las reivindicaciones de prisiones en general, y las de las prisiones gaditanas en particular, pero rechazó la recogida del mismo y puso de cortafuego a su séquito de seguridad para poder entablar un diálogo, que casualmente siempre aduce en sus intervenciones y que posteriormente nunca hace gala del mismo”. Para Ángel Perez, “teniendo en cuenta que además de ministro se presenta como cabeza de lista del PSOE por la provincia es lamentable que no quiera atender a empleados suyos que somos . Ha visitado la Comandancia de la Guardia Civil, la Comisaría y otras instituciones, tanto en Cádiz como en el Campo de Gibraltar”.

Fuentes consultadas por este medio afirman que los documentos quemados serían con total seguridad propios, puesto que con los ficheros de este tipo de internos se tiene un especial seguimiento. “Desde luego lo que ardió no era papel higiénico, como se nos quiso hacer creer en un principio”, comentan.

Los sistemas de detección de incendio de dicha celda no saltaron , lo que originó que el humo se intensificara en la celda y traspasara al resto del pasillo de la galería. “Gracias a la rapidez de los funcionarios del departamento especial se evitó que hubiera una situación de alarma en una galería con más internos de Primer Grado”, comentaba ayer Ángel Perea, portavoz de los sindicatos de prisiones.

Una profesión de riesgo en la que no cabe la relajación

Cada mes se producen una media de diez agresiones a funcionarios de prisiones en la provincia gaditana. Con una media de dos funcionarios para cada 130 internos, su papel es complicado. Por eso, tanto los sindicatos, como la Asociación Tu abandono me puede matar, están intensificando sus protestas para reclamar al Gobierno más personal, mejores materiales, cursos de formación, subida de sueldos y, por supuesto, que sean considerados agentes de la autoridad, lo que permitiría que las agresiones fueran consideradas delitos y no simples faltas que apenas si les suponen a los reclusos seis meses más de pena. Algunos funcionarios han estado a punto de perder la vida ante reclusos peligrosos y que no le tienen miedo a nada.