Irene García: "No le tenemos miedo a gobernar en minoría"

El diputado provincial Javier Pizarro Ruiz (PSOE) asumirá la coordinación del área de Desarrollo Sostenible de la Diputación de Cádiz que gestionaba Maribel Peinado (PA) hasta este lunes, cuando se conoció la sentencia que la condena a dos años y medio de inhabilitación para cargo electo y presentó su dimisión como vicepresidenta de la institución, aunque no como diputada. Con este nombramiento, la presidenta de la institución provincial, Irene García, dio por cerrada la crisis de gobierno, que se ha resuelto "con rapidez", dijo. Se quedará con una sola vicepresidencia (la que ostenta Juan Carlos Ruiz Boix) y, lo que es más importante, en minoría, algo que no le preocupa demasiado. "No le tenemos miedo", dijo García sobre contar con un diputado menos en el gobierno.

Según señaló, "seguiremos intentando consensuar los temas puntuales y, de hecho, la inmensa mayoría de asuntos se ha logrado sacar con acuerdos de mayorías más amplias, no sólo del gobierno". "Ni siquiera a los proyectos de envergadura se ha negado el Partido Popular", apuntó, sin temor tampoco a una moción de censura. "Ninguna formación ni ningún alcalde quiere volver a la gestión del PP", afirmó. También hay que tener en cuenta que el PSOE cuenta con 15 diputados y en la oposición está el PP con 12 e IU, Ganar Cádiz sí se puede y Ganemos Jerez con uno cada uno, además de la andalucista Maribel Peinado.

Irene García resaltó que desde el gobierno provincial han sido capaces de "resolver una situación inesperada con rapidez" y que "con el mismo impulso" seguirán gestionando la institución. La presidenta, eso sí, destacó la "lealtad" y "el trabajo del PA" en este tiempo de acuerdo de gobierno y adelantó que en las próximas semanas se reunirá con representantes del grupo andalucista "ya que como es obvio el acuerdo que teníamos entre formaciones se ha alterado". Sin embargo, sobre si Peinado debería renunciar a su acta de diputada, la también secretaria general del PSOE en Cádiz sólo manifestó que "es una decisión personal de ella".

Otras formaciones sí han exigido a Peinado que deje su acta en Puerto Real y, con ello, en la Diputación. A las críticas del Partido Popular se sumó ayer Podemos, que a través de su coordinador provincial, José Ignacio García, pidió a Peinado la "dimisión de todos sus cargos". "Por coherencia debería retirarse, dejar de cobrar de la Diputación y no dar más lecciones en el Ayuntamiento de Puerto Real. Peinado ha vuelto a demostrar que está más interesada en aferrarse al cargo, no bajarse del coche oficial y seguir cobrando de lo público", manifestó a través de una nota. La andalucista seguirá como portavoz del grupo andalucista, de la que es única representante en el pleno de la institución.

Irene García ha resuelto estos cambios a través de un decreto que será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y en el tablón de anuncios electrónicos de Diputación. Los términos de esta decisión también serán expuestos al Pleno de la Corporación Provincial.