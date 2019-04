Juan de Dios Pérez Guerrero, “El Retra” perdió 80 kilos

El doctor José Luis González, especializado en el campo de la nutrición y la dietética desde hace más de 25 años, consigue magníficos resultados con todos sus pacientes. A través de un método completamente natural, basado en una dieta personalizada y unos determinados ejercicios.

Es el caso de El Retra que con 56 años tenía una altura de 1,70 m. y pesaba 168 kilos. En ese momento decidió acudir por primera vez a la consulta del doctor González en Ubrique. Tras un tratamiento personalizado de 16 meses, su peso se posicionó en 95 kilos; había perdido 73 en total. Pasó de tener una talla inicial de 74 a una talla 46, disminuyó en total 28 tallas. Tras numerosas bajas por problemas de espalda , terminó obteniendo la baja total ahí es cuando El Retra comienza a coger más peso hasta llegar a los 168 kilos donde ya no podía apenas moverse sin asfixiarse y ahí decidió ponerse en manos del doctor González .

Según el paciente, “el doctor ha cambiado mi vida, ahora puedo moverme con facilidad y antes era incapaz de poder subir un escalón sin cansarme, pero gracias a la dieta del doctor y con ejercicio sigo vivo, si hubiera mantenido ese peso seguramente a día de hoy no estaría aquí”, asegura El Retra. El tratamiento es una combinación infalible de una dieta sana y equilibrada y ejercicio, el doctor González personaliza la dieta de cada paciente para que no resulte un obstáculo y así se pueda conseguir el objetivo. Según declara el doctor “no se trata de una dieta porque no se pasa hambre, yo lo que hago con mis pacientes es darles unas normas alimentarias para que aprendan a comer, y es de vital importancia que el paciente entienda que somos lo que comemos”.

“Aún continúo haciendo dieta aunque no de manera tan rigurosa y estricta. Pero sigo manteniendo las cinco comidas diarias y sobre todo hago mucho ejercicio, voy a todos los sitios andando; camino diariamente 3 o 4 kilómetros para manterme en el peso y poder sentirme bien”, cuenta El Retra. La primera vez que fue a la consulta del doctor González tenía un IMC de 58,13 (obesidad extrema) y al final terminó con un IMC de 32,87. Han pasado nueve meses y El Retra, sigue asistiendo una vez a la semana a la consulta del doctor para seguir controlando su peso.