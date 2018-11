Juanma Moreno defiende que el plan para Navantia garantice 10 años de faena

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho suyas no sólo las reivindicaciones de cara al futuro planteadas por el comité de empresa del astillero de Navantia en San Fernando sino también los temores de la plantilla ante el menoscabo que pueda sufrir la imagen de esta compañía en el exterior tras la reciente polémica de las corbetas para Arabia Saudí.

En San Fernando, donde se ha reunido con el comité del astillero isleño que preside Jesús Peralta, Moreno ha hecho una defensa encendida de la importancia que el sector industrial en su conjunto tiene para la Bahía de Cádiz. Y al referirse en particular a Navantia, el también presidente del PP andaluz ha hecho suyas las reivindicaciones de los trabajadores para que la dirección de la compañía garantice carga de trabajo para el futuro tanto de carácter civil como militar.

En su comparecencia ante los medios, Moreno consideró fundamental acordar un plan estratégico para Navantia que garantice el futuro de la factoría en los próximos diez años, dando así estabilidad y tranquilidad tanto a los trabajadores de los astilleros como a sus familias. “Ese plan tiene que tener en cuenta también la modernización permanente de la factoría, y también hay que dar una imagen de rigor en el exterior para poder competir con cualquier astillero del mundo”, dijo el candidato del PP a presidir la Junta de Andalucía. Moreno se comprometió a trabajar “para dar estabilidad a los astilleros”. “Defenderé con uñas y dientes estos astilleros”, aseveró con rotundidad el líder del PP-A, que estuvo acompañado en San Fernando por el número uno de la lista del PP por Cádiz, José Ortiz, y por el presidente provincial del partido, Antonio Sanz, entre otros cargos populares.

También en San Fernando Moreno ha mostrado su preocupación por el “profundo desconocimiento” sobre Gibraltar que, dijo, demuestra la candidata del PSOE, Susana Díaz, que en unas declaraciones hablaba de las fronteras del Peñón. “Eso demuestra que no tiene ni idea, porque Gibraltar no tiene fronteras ya que no es un país; es una colonia en un proceso de descolonización por parte de Naciones Unidas”, aseveró.

Por un gran pacto por la violencia de género

Antes de reunirse con el comité de empresa de Navantia, Moreno participó en un desayuno en Jerez con 150 mujeres, donde anunció su compromiso de poner en marcha un gran pacto andaluz por la violencia de género en su primer mes como presidente de la Junta.

Moreno recordó que se trata de un pacto que ha pedido en numerosas ocasiones durante esta legislatura, y explicó que uno de los pilares del mismo es el “trabajo en red” entre instituciones políticas, como Junta de Andalucía, ayuntamientos y diputaciones, con las asociaciones y colectivos que trabajan con mujeres y luchan para erradicar la violencia machista.

“Para cambiar las cosas tenemos que sumar y empujar todos juntos en la misma dirección, trabajar en red y multiplicar la acción política”. Además, dijo que para lograr que la sociedad cambie de verdad “hay que prestar más atención a la prevención y lucha contra la violencia de género en los menores y jóvenes”.

En materia de igualdad, subrayó que uno de los compromisos del PP es la creación de empleo femenino, cuya tasa de paro es diez puntos mayor que la media de España. “Los hechos dicen que el Gobierno de Díaz no ha sido capaz de dar las mismas oportunidades a las mujeres que a los hombres”, dijo Moreno, quien entiende que ha habido “un fracaso monumental del socialismo y de Susana Díaz en políticas de igualdad”.