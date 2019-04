Juanma Moreno contradice al consejero de Economía y ve "serios problemas" en la ITI

Los empresarios piden "sensatez"

El presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia, Javier Sánchez Rojas, se mostró contrariado por la trifulca política en torno a los fondos europeos de la ITI. “Sólo quiero que seamos sensatos. No me voy a meter en el debate político, si en catorce proyectos se va más lento o más rápido. Sabemos que en 2020 hay que comprometer ese gasto y hay tiempo. Es legítimo que un nuevo Gobierno apueste por un proyecto en vez de otro, pero pensemos que vivimos en un mundo global. Disputas de aquí llegan al momento al corazón de Europa, la misma Europa que había felicitado a la provincia por el ritmo que se llevaba en los proyectos”. Sánchez Rojas no duda de los datos ni de unos ni de otros, pero aconseja que “trabajemos y no juguemos con las cosas del comer”.