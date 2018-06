La Junta admite retrasos "inevitables" en el tranvía para llegar hasta Cádiz

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, reconoció ayer el retraso existente en las obras del tranvía de la Bahía, en Cádiz, que ha sido "inevitable" aunque negó que "haya riesgos" de perder la subvención europea por cuestiones de fecha para su puesta en marcha.

El consejero precisó que como todas las grandes infraestructuras, "se desarrollan en espacios vivos y acaban siendo complicadas", por lo que reconoció que ha habido "un retraso inevitable". "Se han retomado las obras, se ha superado el último escollo, ya que la empresa encargada entró en concurso de acreedores, y en vez de volver a licitarlas se han traspasado a otra empresa, lo que ha permitido tener menos tiempo", dijo. López precisó que "estamos en el horizonte de que las pruebas dinámicas empiecen en verano y que sea ya el camino definitivo para poder ponerlo en marcha" y con la lógica, según añadió, del modo de transporte público combinado, para "reducir los impactos físicos y ambientales", de dos infraestructuras como son el tranvía y el aprovechamiento de otra que ya existe que es la ferroviaria.

"La tentación podría haber sido construir una infraestructura tranviaria paralela a la ferroviaria, ya que aunque pertenecen a administraciones distintas (la primera de la Junta y la segunda del Estado), "hay que hacer un esfuerzo" porque es "lo sensato y lo exigible por parte de los ciudadanos" y además "por razones económicas y para no hacer más heridas en el territorio en un espacio especialmente sensible como la geomorfología de la Bahía". "Estamos haciendo un ejercicio de sensatez pero en un tiempo más largo; entiendo la impaciencia de los ciudadanos, pero pensábamos hacer sólo el inicio de explotación hasta el transbordo, desde Chiclana a San Fernando y hasta el apeadero del Río Arillo, en dirección al aeropuerto de Jerez, pero vamos a llegar hasta Cádiz y hemos preferido que la demora permita que la solución sea directamente llegar hasta el final del recorrido", concluyó.

También habló ayer de este asunto el delegado de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón. Afirmó, tajante, que el tranvía "pasará de Chiclana a Cádiz seguro. No hay absolutamente nada que diga lo contrario". Y quiso ser "muy rotundo", al asegurar que "el 95% de las inversiones para el tranvía están ejecutadas, queda un 5% que son las obras del Río Arillo y algunos retoques por defectos en la construcción o en arreglos. Sólo hay tres contratos que ha habido que modificar de direcciones de obras por ajustarlos al número de horas determinadas que había para la ejecución del contrato. Hasta que las direcciones de obra no certifiquen la finalización de obra de esos contratos, no llegan las pruebas dinámicas del tranvía. Pero este verano empezarán esas pruebas y lo veremos en funcionamiento en breve". Por último, confió en que las negociaciones con Adif para la llegada hasta Cádiz , ahora que tenemos un Gobierno amigo, irán excelentemente".