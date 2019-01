Madrugada de muerte en El Rinconcillo

El azul de los guantes sanitarios en la acera es el único rastro que queda de una trágica madrugada en el corazón de El Rinconcillo. Eso y la puerta de madera reventada a patadas de una vivienda en cuyas inmediaciones hace solo unas horas recibió una puñalada mortal Natalia B.G., una chica de 20 años de Lianchampó a la que aquí en el barrio se la conocía porque trabajaba en un bar al lado de la autoescuela. En la casa de la puerta rota en la calle Cabo de Agua vive José Antonio M.M., un ex guardia civil de 50 años, retirado del servicio desde 2005 por pérdida de capacidades psicofísicas, que está detenido como supuesto autor del acuchillamiento que acabó con la vida de Natalia, minutos después, en un quirófano del hospital Punta de Europa.

El Rinconcillo dormía cuando, poco antes de las seis de la mañana, comenzó una discusión entre dos hombres en el Memphis Café, un conocido pub de la Carretera de la Mediana. No era la primera vez que estos hombres se enfrentaban. Parecía que el asunto se calmaba cuando consiguieron que José Antonio abandonara el local, eso sí, muy excitado. Tanto que fue a su casa, cogió un cuchillo, volvió y la emprendió con las ruedas del coche del otro individuo. Minutos después éste apareció en la casa de José Antonio y pateó la puerta. También hay una ventana descolgada. La pelea fue muy violenta y allí, en plena calle, Natalia cayó apuñalada. Cuando la Policía Nacional llegó –la comisaría está muy cerca– José Antonio todavía tenía el arma en la mano. Fue detenido y al cierre de esta edición permanecía custodiado en los calabozos de la Comisaría.

Los servicios sanitarios intentaron reanimar a la víctima. En parada cardiorrespiratoria la trasladaron al Punta de Europa. Había perdido mucha sangre y murió. Según las primeras apreciaciones de la Policía, es la pareja del hombre al que le rajaron las ruedas del coche.

Una hora después la Policía Nacional se llevó a la pareja del supuesto agresor. También había tenido que ser atendida por los servicios sanitarios con multitud de golpes y contusiones. Al medio día regresó a la vivienda con dos policías, que abandonaron el lugar poco después con una bolsa con pruebas.

Por entonces, el Rinconcillo se desperezaba y un rumor recorría las calles donde los vecinos no daban crédito. Han matado a una chica. Sólo los más cercanos a la vivienda sabían lo que había sucedido, sobresaltados por el estruendo de la pelea. Ellos fueron los que telefonearon al 091 sin saber en ese momento qué sucedía, pero sospechando lo peor. “Este es un barrio tranquilo, aquí no suele pasar nada, por eso me preocupé cuando escuché tanto ruído tan temprano”, explica uno de ellos.

El resto de los vecinos de la zona comenzó a salir a las puertas de sus casas a mediodía para formar pequeños corrillos e interesarse por lo que había sucedido. En realidad, poca gente se enteró en el momento de la siniestra reyerta.

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) se ha hecho cargo de la investigación. Ha tomado para ello declaración a algunos testigos de la pelea en el Memphis.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, trasladó el pesar, tanto en nombre propio como en el de la Corporación Municipal, por el luctuoso suceso. El regidor se mostró tajante al rechazar en nombre de la ciudadanía “cualquier acción que conlleve violencia, como por desgracia ha ocurrido en este caso, que se ha saldado con la muerte de una persona”.“Confiamos en la labor de los investigadores y en la acción de la Justicia, pero ahora, lo único que podemos hacer es estar al lado de sus familiares y amigos, dándoles todo el apoyo posible”, concluyó.