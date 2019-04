Sotogrande, más que un destino, representa una filosofía de vida en un entorno natural privilegiado tras casi seis décadas de historia marcadas por una constante búsqueda de la excelencia.

En ese camino hacia los más altos estándares de calidad, la compañía Sotogrande SA, que gestiona los principales activos inmobiliarios y turísticos en la urbanización homónima de San Roque, ha invertido 50 millones de euros en cuatro años para afianzar su liderazgo en el mercado residencial y turístico.

El consejero delegado de Sotogrande SA, Marc Topiol, desgranó ayer los principales retos que han marcado la gestión de la compañía –del fondo de inversión Orion desde el otoño de 2014– durante un Desayuno-Coloquio informativo organizado conjuntamente por el periódico Europa Sur y el Grupo Joly con Sotogrande SA.

La próxima entrega de seis villas de lujo de la exclusiva promoción El Mirador y la rehabilitación integral del Hotel Almenara para convertirse en un recinto de cinco estrellas suponen los principales hitos previstos por la firma para 2019, junto con la segunda temporada del club The Beach.

Topiol definió Sotogrande como un oasis verde en el que los residentes y turistas encuentran unos servicios marcados por el detalle. La compañía desarrolla una estrategia de inversión diversificada con productos que van desde las residencias, atraques marítimos y comercios de la Rivera del Marlin –como uno de los activos adquiridos por el fondo Orion al hacerse cargo de la empresa– al exitoso club The Beach que recrea un entorno litoral vinculado a La Reserva y que tuvo en 2018 su primera temporada con más de 12.000 visitantes.

“The Beach es algo que no había existido antes. Traer el mar a la sierra”, definió Topiol. El club se sitúa en los terrenos que iban a acoger el décimo campo de golf de Sotogrande. Este exclusivo recinto comenzará este mes de abril su nueva temporada con una previsión de empleo de 80 puestos de trabajo para el verano, que se suman a los 350 que ya tiene la compañía.

El recinto cuenta con equipamientos como una playa de arena de 2.800 metros cuadrados rodeada por servicios de ocio y hostelería con restaurantes, boutique y zonas infantiles enfocadas a los residentes en La Reserva y otras promociones de la compañía.

El club The Beach y la promoción El Mirador han supuesto para Sotogrande SA 10 millones de euros de inversión. Las viviendas comenzarán a entregarse este verano con un nivel superior de servicios y una previsión de diez puestos de trabajo por cada villa para ofrecer a sus residentes el máximo confort, según detalló Marc Topiol ante una representación de cargos institucionales, empresarios y promotores.

“Sotogrande tiene como valores ser un sitio seguro y un destino familiar. Sotogrande no es Marbella, Ibiza o Grecia. No hay demostraciones excesivas del poder adquisitivo. Es un lugar familiar. El 60% de los 12.000 visitantes que tuvimos en The Beach el verano pasado venían buscando ese entorno”, resaltó Topiol como una de las claves del éxito del proyecto, innovador y que supuso un reto constructivo de primer nivel desde que se planteó, en 2015, hasta su puesta en marcha según detalló el consejero delegado.

El Hotel Almenara, un icono del turismo para Sotogrande, recibirá una inversión de al menos cinco millones de euros para obtener la calificación como recinto de cinco estrellas. La rehabilitación se basará en profundas mejoras en la Casa Club y el spa, entre otras dependencias, así como de las habitaciones y servicios al cliente. En total, el Hotel Almenara suma 150 habitaciones junto a uno de los mejores campos de golf de la zona, detallaron desde la compañía.

El mercado inmobiliario centra el futuro inmediato de la firma: “Tenemos dos bancos de parcelas para nuevas promociones. Cada vez que desarrollamos una parcela, revalorizamos el perímetro en el que nos movemos. La Reserva es el ejemplo de un club residencial en Sotogrande marcado por instalaciones y servicios de la máxima calidad. Sotogrande ofrece una oferta de calidad en el mercado del lujo”, destacó Topiol.

Sotogrande tiene en proyecto desarrollos inmobiliarios con una nueva fase en La Gran Reserva y en Lagoon Villas, con más de 200 viviendas previstas, que actualmente se encuentran en trámites urbanísticos con el Ayuntamiento de San Roque, del que Topiol destacó la estrecha colaboración existente para la puesta en marcha de las inversiones junto con otras administraciones como la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial.