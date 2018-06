Maribel Peinado: "La denuncia fue para que no ganara las elecciones"

Maribel Peinado ha anunciado esta mañana su intención de no presentarse a las próximas elecciones municipales en Puerto Real pero se ha reafirmado en que se mantiene como concejal y como portavoz del grupo andalucista en la Diputación. Peinado, muy emocionada, ha comparecido antes los medios por primera vez tras conocerse la sentencia que la inhabilita para cargo electo, que no es firme y que recurrirá, "convencida" de su inocencia y recalcando que "luchará" por su "honorabilidad".

Peinado ha aprovechado sus primeras palabras para criticar la "judicialización de la política" que hicieron los denunciantes del caso y que a su entender influyó en la pérdida de votos y número de concejales en la elecciones municipales de 2015, perdiendo la mayoría absoluta que ostentaba. "El objetivo de la denuncia fue que Maribel Peinado no ganara las elecciones. El motivo no era otro que sacar rédito político y no una fiscalización de la labor del gobierno", ha asegurado.

La ya ex vicepresidenta segunda de la Diputación, cargo al que renunció tras el conocimiento de la sentencia, está condenada a dos años y medio de inhabilitación para cargo electo por no proporcionar información a la oposición cuando era alcaldesa de Puerto Real, entre 2011 y 2015. En concreto, el juez le imputa un delito continuado contra los derechos civiles. "Fue una estrategia política definida y no de búsqueda de un bien social", ha insistido. "Cuando llegaron al poder se perdió el interés por lo que pedían", ha dicho, recordando que ninguna de las dos personas que le denunciaron (del PSOE y Equo) están ya en política.

La andalucista ha hablado de "situación dolorosa" para ella, ha tenido que pararse en algunos momento de la rueda de prensa emocionada, pero cree que la mejor opción para defender su inocencia, y así se lo han propuesto sus abogados, es seguir con el acta de concejal. Sin embargo, hacerlo como vicepresidenta de la Diputación "sería un lastre para la institución", ha aseverado. "Por la presión de los demás grupos", ha explicado, aunque ella no ha recibido ninguna por parte de la presidenta Irene García. De hecho, Peinado ha dicho que seguirá "siendo leal a la institución" y al "estrechamiento de manos" que PSOE y andalucistas hicieron en su día, con el pacto de gobierno.