CCOO Puerto Real "no permitirá que el director de Navantia en la Bahía sea el de San Fernando"

El comunicado emitido ayer por la sección sindical de CCOO en Navantia San Fernando, en el que pedía el cese del director de Navantia en la Bahía, Pablo López, al que acusaban de tratar de forma injusta a la factoría isleña, ha tenido contundente respuesta desde el otro lado de la Bahía.

En declaraciones a este periódico, el presidente del comité de empresa de Navantia Puerto Real, y líder de la sección sindical de CCOO en esta planta, Antonio Noria, ha asegurado que "no estamos de acuerdo con el cese de Pablo López; es más, la plantilla de Puerto Real está hoy muy enfadada por lo que han dicho desde San Fernando, porque lo que hay detrás de todo esto es el intento de que el director de la Bahía sea el que tienen allí y no lo vamos a permitir".

Noria ha ido respondiendo a cada una de las críticas llegadas desde CCOO en San Fernando y ha asegurado que "lo de la bandera de la Bazán en el acto del 140 aniversario del astillero de Puerto Real no tiene nada que ver con Pablo López; fue esta sección sindical la que no quiso que se pusiera porque entendemos que no representa la historia de este astillero".

Para el responsable de la sección sindical de Comisiones en Matagorda, "el declive de Puerto Real llega en el momento en que nos metemos en la construcción militar y abandonamos la civil, porque no somos bazaneros. Es más, no queremos corbetas, que se enteren en La Isla, y Pablo López no ha tenido nada que ver en eso, que pregunten en el consejo de administración de Navantia en Madrid. Y si al final tenemos que hacer parte de las corbetas será porque en San Fernando no son capaces".

Por último, Noria ha afirmado que siempre ha defendido la unidad en la Bahía, "pero con cosas como esta es muy difícil, y más en estos momentos". El sindicalista puertorrealeño ha recordado en último término que "La Carraca siempre fue término municipal de Puerto Real hasta que llegó la dictadura de Primo de Rivera. Y la factoría de Puerto Real nunca ha estado en peligro de cierre porque sus ciudadanos y sus trabajadores nunca lo han permitido, cosa que no puede decir San Fernando"