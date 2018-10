Navantia-Puerto Real exige el quinto petrolero a la SEPI

"Somos el único centro de Navantia que no tiene ningún producto para elaborar, el próximo mes de mayo el centro se queda a cero en carga de trabajo". Son declaraciones del presidente del comité de empresa de Navantia-Puerto Real, Antonio Noria, que pidió ayer "auxilio" ante la situación que puede llegar el año 2019 a la planta puertorrealeña. Noria exigió "contratos claros" para la plantilla, como es el encargo del quinto petrolero Suezmax. Si no hay contratos, advirtió, el comité no firmará el Plan Estratégico que la empresa viene negociando para el futuro de la compañía.

Y es que mayo de 2019 es la fecha prevista de entrega del cuarto petrolero tipo Suezmax que tienen en cartera. Por eso, los trabajadores trasladaron ayer su preocupación a la presidenta de la Diputación, Irene García, con la que mantuvieron un encuentro en el Palacio provincial. En la reunión reclamaron el quinto barco de la serie para mantener los puestos de trabajo que la construcción de los buques genera pero también reivindicaron una apuesta por la construcción civil y por otros encargos como el buque de transporte militar para el Ejército de Tierra, "que es lo único que podría salvar el 2019".

Los trabajadores abordaron la situación ayer con la presidenta de la Diputación

Noria recordó, en este sentido, que Ferrol está con las fragatas, Cartagena con los submarinos de la Armada, a San Fernando llegan los corbetas y Cádiz tiene las reparaciones. Sin embargo, lamentó que Puerto Real sea la única planta que no tiene faena "cuando -defendió- es el mejor astillero del grupo en infraestructura, ubicación y capital humano". El representante de la plantilla no quiere que la factoría puertorrealeña se convierta en una planta "que cada dos años hacemos una plataforma eólica, que bienvenida sea", pero reclama una apuesta de la SEPl (Sociedad Española de Participaciones Industriales) por la construcción naval civil, "que no se puede perder", con la construcción de ferrys.

Así se lo transmitieron a Irene García, porque esta apuesta sería un potencial básico de la factoría de Puerto Real y debería, a juicio del comité de empresa, ser la línea de trabajo en la estrategia global de la compañía, según apuntó la Diputación en un comunicado tras el encuentro.

Noria puso también sobre la mesa el barco de transporte logístico del Ejército de Tierra que reivindican para Puerto Real y en el que ya trabajan los técnicos.

Desde el comité recordaron que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, llevó el tema del quinto petrolero a su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en julio, donde se comprometieron a pelear por este encargo. Si no llegan los "contratos claros", advirtió, el comité no firmará el Plan Estratégico de Navantia.

SEPI, Navantia y los sindicatos con representación en la compañía naval mantuvieron el 19 de septiembre el último encuentro de la mesa del Plan Estratégico 2018/2022. En la reunión, la primera que se celebró con Susana Sarriá como presidenta de la empresa, se planteó culminar la negociación del plan antes de fin de año para poder garantizar así sobre bases sólidas el futuro de la compañía.

El Plan, en el Parlamento

El Parlamento de Andalucía aprobó esta semana, durante la Comisión de Empleo, una Proposición No de Ley (PNL) para que la Junta de Andalucía reclame al Gobierno de Sánchez que cumpla con el Plan Estratégico para Navantia. A propuesta del Partido Popular, la Junta pide al Gobierno socialista el plan para el rejuvenecimiento de la plantilla, la incorporación de nuevos trabajadores, planes de formación y de la modernización a través de los Astilleros 4.0.

Según la diputada del PP Ana Mestre "es necesario exigir al Gobierno de España mayor compromiso con esta factoría y, por ello, es necesaria la inmediata puesta en marcha de este plan que estaba previsto que comenzara a desarrollarse en junio".

Mestre espera que el Gobierno de Pedro Sánchez "acelere las conversaciones con los sindicatos, garantice los compromisos ya asegurados por el Gobierno del PP, posibilite la modernización de Navantia, se comprometa a la creación de nuevos contratos, dé certidumbre a la Bahía de Cádiz y muestre rigor ante los demás países de la Unión Europea y del resto del mundo, porque los profesionales de Navantia son de máximo nivel".