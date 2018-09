El PP plantea que el Marco de Jerez sea patrimonio de la humanidad

España cuenta en la actualidad con 47 bienes declarados Patrimonio de la Humanidad; el último fue hace escasos meses con la ciudad califal de Medina Azahara, de Córdoba. Pero entre ellos no hay ningún paraje vitivinícola como los hay en Francia (la Borgoña, Champaña, el Valle del Loira, Burdeos o Saint Emilion), en Italia (Pantelaria y Piamonte) o Portugal (Valle del Duero e Isla del Pico), entre otros. Ayer, el PP presentó una iniciativa para que el Marco de Jerez sea declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad ya que, a juicio de esta formación, cumple con los criterios por lo que los otros parajes tienen esta catalogación.

La idea se presentó ayer en la bodega Fernández-Gao, en Jerez, donde estuvieron presentes los candidatos a la Alcaldía de las localidades que conforman la Denominación (además de Jerez, estuvieron los alcaldables populares de El Puerto, Sanlúcar, Rota, Chiclana, Chipiona y Lebrija).

El referente para el reconocimiento por la Unesco es otro aspirante: La Rioja

Eso sí, conseguir esta declaración no es tarea sencilla y tardará años en lograrse, si es que se alcanza el objetivo. Para empezar tendría que hacerla suya el Gobierno andaluz para luego elevarla como propuesta a la comisión específica que tiene el Ministerio de Cultura. Luego, este departamento tendría que analizarla e incluirla, durante al menos, un año en la denominada Lista Indicativa Española, donde están todos los bienes que aspiran al reconocimiento. Ahora bien, en este grupo no estaría sola ya que, a día de hoy, hay 28 lugares que aspiran a que algún año la Unesco, el órgano de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura, los considere Patrimonio de la Humanidad. No en vano, hay algunos que llevan desde 1996 en este listado sin éxito.

Entre ellas hay dos vinculadas al mundo del vino. Una es la propuesta promovida por el País Vasco y La Rioja para conseguir la declaración para el paisaje cultural vitivinícola de La Rioja y la Rioja Alavesa, que lleva esperando el reconocimiento desde 2013.