El PP exige más firmeza política a favor de las corbetas

El PP provincial, a través de sus candidatos a alcaldes en Cádiz y San Fernando, Juan José Ortiz y José Loaiza, respectivamente, reclamaron ayer más firmeza política para procurar que no peligre el contrato de construcción en los astilleros de Navantia en la Bahía de cinco corbetas para la Armada de Arabia Saudí. En concreto, esas peticiones fueron dirigidas respectivamente a los alcaldes de Cadiz y San Fernando, José María González y Patricia Cavada, y a la presidenta de la Diputación, Irene García.

Juan José Ortiz criticó la "ambigüedad" del alcalde de Cádiz al no posicionarse el día anterior con claridad a favor de que no se rompa ese importante contrato con Navantia. "El problema de Podemos es que no quería el contrato de las corbetas, ni reconocer que la carga de trabajo en Astilleros la consiguió un Gobierno del PP", precisó Ortiz. Para él, las horas de trabajo y el número de puestos de trabajo que dependen de este contrato "no permiten que todo un alcalde se ponga a realizar disquisiciones teóricas".

Por su parte, Loaiza conminó al alcalde de Cádiz "que se calle" cuando hable de las corbetas y reclamó a Irene García y a Patricia Cavada "que aclaren si están con los trabajadores de Navantia tras la incertidumbre creada". El también portavoz del PP en la Diputación reclamó a estas dos dirigentes socialistas "que le digan al presidente del Gobierno que abandone la senda de Podemos y que no juegue con los intereses de esta provincia, porque se pueden perder 6.000 puestos de trabajo y 2.000 millones de euros de inversión".