El PP repesca a Teresa Ruiz-Sillero y le hace un hueco en el Senado

El PP ha logrado repescar para la gestión pública a la política chiclanera Teresa Ruiz-Sillero, que a finales del año pasado puso fin a una larga etapa de diez años en el Parlamento de Andalucía y que ahora se estrenará como senadora. Sillero ocupará así una de las dos plazas para senadores por designación autonómica de las que dispone el PP andaluz. La otra seguirá siendo para el veterano Javier Arenas, ex ministro y ex presidente del PP-A.

La ausencia de Ruiz-Sillero en los puestos de salida de la candidatura con la que el PP de Cádiz concurrió a las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre (quedó relegada a una postrera sexta plaza sin posibilidad alguna de lograr un escaño) sorprendió a muchos, tanto por el peso que la política chiclanera había adquirido en las últimas legislaturas en el Grupo Parlamentario Popular como por el hecho de que en las primarias del año pasado se alineó con la candidatura de Pablo Casado, que finalmente fue el vencedor.

En cierto modo, con esta designación como senadora el PP reconoce la labor de Sillero y premia también que asumiera con deportividad su nuevo rol. Y es que, lejos de rebelarse contra su partido, Ruiz-Sillero participó activamente en la pasada campaña electoral, asistiendo posteriormente al debate de investidura en el Parlamento andaluz, a la toma de posesión de Juanma Moreno como presidente y a la pasada convención nacional del PP en Madrid.

En declaraciones a este periódico, Ruiz-Sillero mostró su satisfacción ante su inminente designación como senadora. "Es un nuevo reto que asumo con ilusión y con la esperanza de no defraudar las expectativas puestas sobre mí", reflexionó la política chiclanera. La ex parlamentaria andaluza agradeció la confianza hacia ella mostrada tanto por Pablo Casado como por Juanma Moreno, precisó que para ella supone una responsabilidad ser senadora en representación en toda Andalucía y en clave más local recordó que en apenas dos meses Chiclana ha pasado de no tener ningún representante en las Cortes Generales a contar con dos: Andrés Núñez, que se ha estrenado recientemente como diputado nacional en sustitución de Alfonso Candón, y ahora la propia Ruiz-Sillero.

En el Senado Teresa Ruiz-Sillero se unirá a los otros tres senadores del PP que lograron escaño en las elecciones generales de junio de 2016 y que son José Ortiz (actual secretario general del Grupo Popular en la Cámara Alta), José Ignacio Landaluce y María José de Alba. El otro senador gaditano es el socialista Francisco González Cabaña, habida cuenta de que ni Juan Cornejo, ni Francisco Menacho repetirán como senadores del PSOE andaluz por designación autonómica. Sí estará por el contrario Miguel Ángel Vázquez, ex consejero de Cultura, que, aunque es natural de Sevilla, reside buena parte del año en San Roque y ocupó un puesto en la lista socialista por Cádiz para los pasados comicios andaluces.

Teresa Ruiz-Sillero, abogada de profesión, fue concejala en Chiclana desde 2003 a 2008 y parlamentaria andaluza de 2008 a 2018. También fue secretaria general del PP de Cádiz durante la etapa de José Loaiza como presidente provincial.