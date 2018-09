El PSOE hace sangre con la "huida" de la roteña Teresa Rodríguez a Málaga

No sólo de los enfrentamientos dialécticos entre el PSOE y el PP vive la provincia de Cádiz. De vez en cuando el panorama político cambia y esas flechas varían su dirección buscando nuevas dianas. Eso fue lo que hizo ayer la secretaria provincial del PSOE, Irene García, que, tras conocer que la líder andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, concurrirá a las próximas elecciones andaluzas como candidata de Adelante Andalucía por la provincia de Málaga y no por la de Cádiz, arremetió con dureza contra la política roteña, acusándola de emprender una "huida" para no tener que dar explicaciones a los gaditanos "por sus ambigüedades sobre Navantia y la Base de Rota". Pero ni en las filas de Podemos ni en las de sus socios de IU mandó ayer el silencio. Bien al contrario, hubo réplicas contundentes contra la máxima responsable del PSOE en la provincia gaditana.

Este enfrentamiento verbal lo abrió ayer Irene García. Nada más conocerse que Teresa Rodríguez concurrirá a las próximas elecciones andaluzas por la provincia de Málaga, la secretaria provincial del PSOE, Irene García, optó por hacer sangre con esta decisión, que calificó como "huida", "paracaidismo político", "estrambótica situación de cunerismo" y hasta "traición a los gaditanos".

En su crítica, García dijo que la maniobra de la líder andaluza de Podemos "es en realidad una huida para no dar explicaicones a la provincia de Cádiz sobre sus ambigüedades en cuestiones esenciales como los contratos de Navantia o la permanencia de los americanos en la Base de Rota". "Como no puede dar la cara ante los trabajadores de astilleros, ha tenido que buscar encaje en otra provincia", aseguró la secretaria general del PSOE de Cádiz.

Irene García optó incluso por entrar en la vida personal de Teresa Rodríguez, afirmando que le resultaba "cantoso" que "alguien que presume de vivir en La Viña decida representar antes a los malagueños que a los gaditanos".

Incluso, la dirigente socialista se acordó de IU, socio de Podemos en esta candidatura conjunta de Adelante Andalucía, a la que considera como una fuerza política que pasará ahora a desempeñar un papel "irrelevante". Así, García dijo que le causa "lástima y decepción" que este "rocambolesco cambalache" haya conllevado "que se postergue a un tercer puesto a diputadas de trayectoria como Inmaculada Nieto (de IU) para asegurarle un sitio de salida a incipientes líderes podemitas".

La réplica a tantos reproches no se hizo esperar y, además, vino por duplicado. Así, la cabeza de lista de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, criticó que "una política profesional de toda la vida como Irene García venga a intentar darnos lecciones de representación", algo que considera que viene motivado por la "incomidad" que le produce al PSOE "que haya una alternativa de izquierdas que le plante cara a la derecha".

Ángela Aguilera aprovechó para recordar que el PSOE tuvo un cunero muy claro en Cádiz durante muchos años con Manuel Chaves como cabeza de lista y además, aseveró que, pese a concurrir por Málaga, Teresa Rodríguez "representará a todos los andaluces por su condición de candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta".

Las referencias de Irene García a IU molestaron bastante al coordinador provincial de este partido, Fernando Macías, que destacó el "discurso del miedo" que está empezando a lanzarse desde las filas del PSOE contra la unión de la izquierda simbolizada en Adelante Andalucía. "Los socialistas, al contrario que nosotros, están más a gusto gobernando con la derecha, como han demostrado estos años con su alianza con Ciudadanos", dijo el también alcalde de Medina Sidonia.

Fernando Macías alabó la trayectoria y la independencia de IU y, como si fuera un boomerang, devolvió el apelativo de "irrelevante" a Irene García, "que huyó de la Alcaldía de Sanlúcar dejando en la estacada a sus ciudadanos porque quiso anteponer los intereses de su partido", precisó.