Parte de la playa de Zahara queda cerrada al baño tras unos vertidos

La playa urbana de Zahara los Atunes fue cerrada al baño en la mañana de ayer al llegar a sus aguas lodos del río Cachón mezclados con los vertidos procedentes de la obra de construcción de unas viviendas. En plena temporada turística, la bandera azul que distingue esta playa por sus excepcionales condiciones se tornó roja y los bañistas tuvieron que retirarse tierra adentro. En la orilla olía a fango podrido, dijeron algunos vecinos. Apestaba.

Los responsables de la ELA (Zahara de los Atunes es una Entidad Local Autónoma perteneciente al municipio de Barbate) pidieron ayer tranquilidad a los usuarios de la playa y explicaron, mediante un comunicado remitido a los medios de comunicación, que decidieron prohibir el baño "por precaución ante cualquier riesgo". Precisaron también que, según las informaciones que manejaban ayer, el vertido de aguas que ha alcanzado la playa "no conlleva ningún agente contaminante ni nocivo para la salud de los bañistas".

El alcalde explica que el río Cachón ha echado al mar lodos estancados y no aguas fecales

No obstante, la ELA anunció que solicitará un análisis de las aguas a un laboratorio y que hoy mantendrá una reunión con representantes de la empresa constructora de cuya obra partieron los vertidos al río Cachón. También señaló que no descarta emprender movilizaciones vecinales para lograr que sean paralizados los vertidos al río Cachón.

Ayer, la ELA colocó en la playa la bandera roja e inmediatamente comunicó el problema a la delegación territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. También reclamó a la empresa constructora que paralizase los vertidos al río.

Previamente, a primeras horas de la mañana fue movilizada una máquina para que taponase la desembocadura del río Cachón. No lo consiguió. La fuerza del agua impidió llevar a cabo ese trabajo de contención.

El comunicado difundido ayer por la ELA de Zahara de los Atunes explica que las obras de la unidad de ejecución Z1 realizaron vertidos de aguas del nivel freático al río Cachón, que entonces el río se desbordó por la desembocadura y que de ese modo comenzó a verter al mar agua mezclada con los lodos del río. El viento de poniente hizo el resto y el vertido alcanzó la playa urbana de la población.

En lugar de las aguas limpias de una playa con bandera azul, los bañistas se toparon de pronto con una espuma amarilla y pestilente que los alejaba de la orilla. Los vigilantes cambiaron pronto la bandera verde por la roja y empezaron a pedir a la gente que abandonase el agua.

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, también pidió ayer tranquilidad a los zahareños y a los turistas. Molina acudió a Zahara para comprobar los efectos del vertido y escribió en su Facebook: "El río Cachón lo que está echando a la mar son los lodos estancados que llevan meses parados en el río (y no aguas fecales como algunos de forma malintencionada están tratando de difundir) y que ahora, con la acumulación de agua de nivel freático que le está llegando de la obra, ha hecho que esos lodos salgan al mar. El año pasado inclusive se contrató una máquina para abrir el Cachón, buscando que el río no se muriese y sus peces tampoco. Este año no ha hecho falta ya que esta cantidad de agua ha hecho que el río se desborde".

El alcalde informa en su mensaje que hoy llegará el resultado de las analíticas y que con carácter preventivo se han tomado todas las precauciones posibles. "Zahara", añade, "tiene muchos kilómetros de playa y no tienen problemas para bañarse en todos lados, a excepción de la zona de la desembocadura del río hasta que se limpien definitivamente de manera natural estos lodos en suspensión. Respeten las señalizaciones que se han puesto y disfruten de la Feria del Carmen de Zahara".