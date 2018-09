"Lo del alcalde de Puerto Real con Las Aletas es de Pepe Gotera y Otilio"

"No lo comprendo ni lo comprenderé en mi vida; lo del alcalde de Puerto Real con el nuevo proyecto en Las Aletas no viene en ningún manual de política; es de manual de Pepe Gotera y Otilio".

Así de expresivo se mostró ayer el delegado de la Junta de Andalucía en Cádiz, Juan Luis Belizón, al ser preguntado por las críticas formuladas por el alcalde de Puerto Real, Antonio Romero (Sí se puede) sobre el nuevo proyecto Lógica, que sustituye al fracasado de Las Aletas. Romero calificó esta nueva iniciativa de "gran estafa" y lamentó que Junta de Andalucía y Gobierno central no hubieran tomado en cuenta las propuestas del proyecto alternativo, denominado LARS.

El proyecto alternativo LARS y los ecologistas se suman a las críticas contra 'Lógica'

Ayer, Belizón fue contundente: "Que haya habido una apuesta decidida tras los dos varapalos del Supremo donde Las Aletas se reducía a 120 hectáreas, y que la Junta y el Gobierno nos hayamos puesto de acuerdo para llevar a cabo un trabajo importantísimo de reestructuración de un nuevo proyecto con el objetivo final de crear empleo y economía en una ciudad como Puerto Real y su alcalde se pone en contra, eso no está en ningún manual de política, eso está en el manual de Pepe Gotera y Otilio. Me parece que el alcalde necesita una reflexión interna sobre su futuro como alcalde de Puerto Real, porque si fuera ciudadano de Puerto Real no votaría nunca a una persona que se negara a que su ciudad fuera hacia adelante. Y todo porque aduce que el proyecto alternativo no es aceptado, y no es así. Ha habido varias reuniones con este grupo y ahí se aceptaron propuestas".

Belizón añadió que "tenemos un proyecto que va a generar empleo, que supone una mejor economía para la Bahía y para Puerto Real, que es el propietario del terreno donde se va a actuar, que tendrá que dar las preceptivas licencias, con las plusvalías que eso le va a generar, y sin embargo no hay ninguna incompatibilidad de una cosa u otra. No lo comprendo, ni lo comprenderé en mi vida".

También llegaron ayer los posicionamientos de los colectivos que representan el proyecto alternativo y de Ecologistas en Acción. Los primeroseñalaron su preocupación porque Lógica "no sea más que un nuevo fraude a la ciudadanía, un anuncio más en campaña preelectoral de una Administración trilera". Para el colectivo, la constitución de Lógica supone "el reconocimiento implícito a su propio fracaso de una entidad que sin rendir cuentas ante nadie por ello, sin rectificar lo que es un erróneo punto de partida". Así, lamentaron "la insistencia en ofrecer una respuesta arcaica, caduca e inadecuada para abordar el desafío de desarrollar una alternativa a este espacio basada en la sostenibilidad ambiental, social y económica".

Por su parte, Ecologistas en Acción (integrado en LARS), además de suscribir lo anterior, añadió en un comunicado que Lógica es "una iniciativa es inútil, despilfarradora y con secuelas gravosas para toda la Bahía. Se va a volver a dilapidar dinero público al servicio de este modelo productivo neoliberal, al servicio del negocio y del lucro de sus agentes promotores, prolongando durante más años este sistema económico injusto, extractor de rentas y recursos y generador de desigualdad, desempleo, precariedad y pobreza".

Por ello, emplazó "a la opinión pública, frente a esta respuesta fallida, para trabajar en poner en pie alternativas reales y sostenibles, que respeten y protejan nuestro paisaje y medio natural, y que, a la par, generen cohesión social y territorial, actividad productiva y trabajo decente, estable y de calidad".