–Después de su corta experiencia en el Congreso, ¿Le han quedado ganas de más?

–Es otra forma de hacer política. Estoy acostumbrado a la local y provincial pero evidentemente es una forma de hacer política que responde a lo que cualquier persona que ha estado en esta actividad le gustaría, no le voy a mentir. Me ha agradado mucho cuando mi partido me ha nombrado como número tres a la lista del Congreso, porque salga o no salga la verdad es que el hecho de que piensen en mí es de agradecer porque te están lanzando el mensaje de que valoran tu trabajo. Ya con eso estoy más que satisfecho. Evidentemente esperamos aportar el mayor número de diputados al Congreso para que Pablo Casado sea presidente, que es lo que necesita este país.

–El número tres parece que está un poco complicado según la encuesta del CIS.

–Más que la encuesta del CIS es la encuesta de Tezanos. Una persona que dijo lo que dijo del Partido Popular, que era una copia del partido nazi o algo así... Ahora mismo si se siguieran las encuestas de este señor, la Junta de Andalucía estaría gobernada por Susana Díaz y el hecho es que gobierna el Partido Popular. Con eso queda dicho todo.

–¿Qué es lo que más le ha llamado la atención tras esta corta experiencia en el Congreso y qué diferencias ha encontrado con respecto a la política municipal?

–No tengo capacidad de apreciar tanto las diferencias porque he estado muy poco tiempo pero sí evidentemente son dos formas de hacer política totalmente distintas. Si le digo la verdad, hoy por hoy me sigo quedando con la local, que es la más próxima al ciudadano y donde realmente se hace política directa. Es verdad que es muy importante la labor que se hace en el Congreso de los Diputados, porque son las leyes que después rigen a todos los españoles, pero la cercanía que te da la política local no te da la otra. Eso sí, el desgaste es mucho mayor.

–¿Se puede interpretar que este paso al Congreso puede haber supuesto que ha cumplido ya su etapa en la política municipal?

–No, no. El paso no lo he dado yo sino mi partido, que es el que me propone. Estoy un poco encantado de que mi partido cuente conmigo pero no son decisiones mías personales sino del PP en la provincia. Yo estoy muy volcado en el proyecto de Juancho Ortiz como alcalde de la ciudad, porque creo que es lo que necesita Cádiz, y lo estaré apoyando en cualquier posición en la que esté, dentro y fuera de la política porque creo en su capacidad y proyecto y es lo mejor que le puede pasar a Cádiz en una ciudad de parón e inoperancia a la que ha sometido Podemos durante cuatro años. Estoy en esa faceta.

–Antonio Sanz dijo que incorporaba a Romaní porque había solucionado sus cosas. ¿Valora aun más que se haya contado con usted en un momento en el que está con el foco en la cara?

–Entiendo que Antonio Sanz se refería a los ataques viscerales que he recibido por parte de Podemos. Después de años en política local sigo sin alcanzar a ver hasta donde puede llegar la miseria humana, que alguien cercano a la Alcaldía y que algún periodista que ya no ejerce como tal sea capaz de atribuirme facturas de una persona fallecida con el objetivo de acabar con el portavoz del Partido Popular, es un ejemplo de miseria humana y que ni siquiera como portavoz me esperaba.Después han seguido con una par de informaciones manipuladas, imagino que dirigidas desde el Gabinete de Alcaldía, y otras muchas cosas que no se sostienen en un tribunal. Al final los que judicializan la política y esconden la mano y, además tienen la experiencia de que acabe mal para ellos, es Podemos. En mi caso el alcalde ya tiene una sentencia condenatoria por atribuirnos el envenenamiento a sabiendas de 14.000 gaditanos.Lo que me parece increíble es que esa información manipulada sirviera a alguien para irse a la casa de mis padres y hacer pintadas con insultos contra mi persona. En política no vale todo, aunque Podemos lo haya intentado.

–¿Cómo explica el fenómeno Vox?

–De la misma forma que se explica Podemos. En una generación donde el soporte y las redes sociales se han convertido en principal fuente de información y desinformación a la vez, las fluctuaciones tan grandes que se están dando encuentran su explicación. Ocurre como pasa en el péndulo, votantes de Podemos se están pasando a votar a Vox.

–¿Ha recibido muchas cosas por ser una semana diputado?

–En las semanas que estuve en el Congreso pude testar el trabajo intenso que conlleva. Entraba a las ocho de las mañana en las salas de reuniones, después en el plenario y te ibas de allí a las diez de la noche. He podido comprobar el trabajo y, por eso, admiraba aún más a Teófila Martínez porque podía duplicar el trabajo con el de la Alcaldía de la ciudad. En el tiempo que he estado no le puedo hablar de otra cosa que no sea distinta al trabajo. Yo renuncié a darme de alta en el Congreso, al teléfono y aquellas cuestiones que van derivadas con el cargo. Lo que sí creo que me quedará es una indemnización y el abono de los gastos que tuve que pagarme, como el avión y el hotel.

–¿Hay algo que le haya impresionado en el Congreso tanto en lo personal como en lo material?

–Yo ya había estado en el Congreso con Teófila. Hay dos cosas que me han impresionado para bien. La amabilidad extrema de los trabajadores del Congreso, a los que le agradezco su comprensión con un congresista novato. Lo otro es la coordinación impecable de mi grupo, también gracias a los empleados que lo hacen para el grupo. Lo que sí impresiona es ver tu nombre en uno de los escaños del Congreso.

–Después de muchos años, con el paréntesis de cuando estuvo en la Junta, Teófila no será diputada en el Congreso. ¿La echará de menos su partido?

–Sin duda. Evidentemente es una política de raza de la que todos hemos aprendido mucho y vamos a seguir aprendiendo porque sigue en activo. Como presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz seguimos hablando todos los días de temas de la ciudad. Sigue aportando sus conocimientos y su valía al grupo municipal de una manera totalmente desprendida y es una persona que está muy comprometida con Cádiz. Teófila ha conseguido mucho de su actividad en Madrid para Cádiz.